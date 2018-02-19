Фирма, устроившая обрушение потолка в квартире, продолжит ремонтировать дома в Екатеринбурге

Компания, которая допустила обрушение потолка в переулке Суворовском, 16а, скорее всего, не потеряет контракт на капитальный ремонт этого и еще 37 домов в Екатеринбурге. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Фонда капремонта Свердловской области, ООО «ЭнТиС-Учет» выиграла лот, согласно которому должна отремонтировать в 2018-м 34 дома в Орджоникидзевском районе и еще по два в Октябрьском и Верх-Исетском.

Согласно типовым договорам, которые регоператор заключает со своими подрядчиками, случаи причинения ущерба собственникам жилья не являются основанием для расторжения договора. «Нужно до конца понять причину происшествия. Никто не отрицает, что [рабочие] складировали шифер [на чердаке здания в нарушение строительных норм], но могут быть и другие причины [обрушения потолка]», – сказали агентству в фонде.

Добавим, что прекратить договорные отношения с подрядчиками все же можно: если происходит срыв сроков, если предоставлена недостоверная информация об организации и если прекращено членство компании в СРО, а также если подрядчик неоднократно нарушал технику безопасности при проведении работ по капремонту или строительные регламенты. Последнее, кстати, актуально для подрядчика, проводившего работы на Суворовском, 16а, по крайней мере, так рассказывали соседи пострадавших. «Они точно так же шифер и у нас сложили, потолки выгнулись дугой, две люстры оторвались. Когда муж вышел ругаться, рабочие ушли, было это неделю назад. Это те же самые рабочие, они пошли в тот дом, где потолок упал», – сообщила «Новому Дню» Наталья Удачина, проживающая в доме рядом.

Напомним, полторы тонны шифера, сложенные ремонтниками на чердаке двухэтажного дома 1956 года постройки, проломили перекрытия и провалились в квартиру – под завалы угодили пенсионер и двое детей. Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург России возбуждено уголовное дело по статье ст.238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Люди покидают дом

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.02.18

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