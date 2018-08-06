Санкций не будет – в фонде капремонта рассказали, кто виноват в обрушении потолка в Суворовском переулке

В минувшие выходные в доме в переулке Суворовском, 14, во время проведения капремонта обрушился потолок в одной из квартир. По счастью, в тот момент в ней никого не было и никто не пострадал. Однако похожая ситуация произошла с тем же подрядчиком во время выполнения работ в соседнем доме ‒ № 16а, но тогда компания ‒ «Энтис-учет» не понесла ответственности. Уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» было возбуждено в отношении субподрядчика, индивидуального предпринимателя, суд пройдет в ближайшую среду.

В нынешней ситуации санкций к подрядчику ‒ «Энтис-учет» ‒ в фонде также применять не намерены. «Если сравнивать ситуацию на Суворовском, 16а, и Суворовском, 14, – это две разные истории. В первом случае все было загромождено шифером, было нарушение технологии работ. Во втором нет никакого мусора, там произошло обрушение щита наката, это доски, которые лежат под потолочными балками, они сгнили. Это все произошло в процессе уборки шлака. Такое случается, потому что дома достаточно старые. К счастью, никто не пострадал», ‒ пояснила «Новому Дню» пресс-секретарь Фонда капремонта Свердловской области Евгения Гирш.

По ее словам, сейчас потолки в пострадавшей и соседних квартирах укрепляют гипсокартоном, шпаклюют, усиливают балки чердачного перекрытия. Все эти работы подрядчик должен сделать за свой счет, поскольку в договоре с регоператором прописаны именно такие условия компенсации ущерба имуществу третьих лиц (в данном случае – собственников квартиры).

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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