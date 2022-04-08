Уральцы жалуются на текущие после капремонта крыши

Жители Екатеринбурга жалуются на текущие кровли – с потолка начинает капать после капитального ремонта. Среди подрядчиков есть и печально известная фирма, которая уже неоднократно фигурировала в скандалах, связанных с капремонтом. Возглавляет компанию супруг одной из бывших сотрудниц Фонда капремонта Свердловской области.

«В доме по улице Стачек, 21, в две квартиры попадает вода с крыши. Интересно, что крыша находится на гарантии, так как в 2018 году в доме был проведен капитальный ремонт. Но ремонтировать кровлю никто не торопится, так как службы не могут договориться – крыша изначально была сделана некачественно или получила дефекты в процессе эксплуатации. Похожая ситуация на Старых Большевиков, 16. У Резеды затопило квартиру сначала в марте, затем и в апреле. Она обратилась в управляющую компанию, вместе со специалистами поднялась на чердак, обнаружили место течи. Только устранять ее не стали, так как крыша тоже на гарантии после капремонта. От воды мокнет несущая стена в квартире и снаружи дома, в итоге отпала штукатурка с обеих сторон. Светлана пожаловалась на постоянные протечки с крыши в местах общего пользования и в квартире на Первомайской, 76. Капитальный ремонт в доме прошел в 2019 году. На следующий год в квартире случился сильнейший потоп. После жалоб женщины так и не была починена кровля. Этой весной ситуация повторяется, с потолка в квартире бежит», – написал в своем VK депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев.

«Новый День» не раз писал о подобных ситуациях: жители, которые исправно делают взносы в фонд капремонта, при неполадках или недоделках вынуждены тратить время, чтобы добиться от подрядчиков регоператора устранения проблем и компенсации убытков. Впрочем, в ФКР разработали порядок действий на случаи, когда после капремонта что-то идет не так. «Управляющая компания должна составить акт осмотра по всем этим протечкам и направить его нам с заявлением. Если УК по какой-то причине отказывается это делать, жители сами к нам могут обратиться, проводится комиссия, выезд с управляющей компанией и сотрудниками департамента по госжилстройнадзору, если комиссия установит, что протечки связаны с некачественным ремонтом, подрядчик будет переделывать за свой счёт», – напомнила пресс-секретарь ФКР Евгения Гирш.

По ее словам, в доме на Стачек уже побывала комиссия, но не смогла вынести вердикт из-за снега на крыше. Ремонтом там занималась компания «Капитал-строй», она принадлежит Алексею Крицкому. На улицу Старых Большевиков выезд планируется на следующей неделе, поскольку запрос от собственника только поступил. Подрядчиком там выступает компания «Энтис-Учет», о которой ранее сообщалось, что ее возглавляет Юрий Ефимов, фактический супруг бывшей начальницы департамента организации капремонта и мониторинга жилфонда ФКР Натальи Бекленищевой.

На улице Первомайской, по словам представителя пресс-службы фонда, работы уже ведутся. «Там был нарушен температурно-влажностной режим, и велись работы по его нормализации, эта проблема решена, но еще недостатки устраняют. По поводу возмещения ущерба – есть обращение [собственника], с этим работают юристы, будет подрядчик возмещать, компания «Фотон», – уточнили в фонде.

Отметим, что все три компании находятся в реестре квалифицированных подрядчиков Свердловской области. Только фирмы из этого списка могут заявляться на участие в конкурсах на капремонт. Составлением и редактированием реестра занимается министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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