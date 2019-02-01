В Екатеринбурге накануне 30-градусных морозов разобрали крышу в жилом доме – запланирован двухмесячный ремонт (ФОТО)

В Екатеринбурге жильцы многоэтажного дома бьют тревогу: накануне сильнейших морозов и снегопада в доме разобрали крышу для проведения ремонтных работ. На чердаке дома расположены трубы отопления, и горожане опасаются коммунальной аварии. Подрядчик – компания «Энтис Учет» уверяет, что ни один закон не запрещает работать на крыше с отоплением зимой, а когда грянут морозы – трубы просто прикроют. Речь идет о доме по адресу: ул. Бебеля, 174. Домом управляет компания «РЭМП Железнодорожного района», которую возглавляет депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников.

В пятницу, 1 февраля 2019 года, в доме № 174 на улице Бебеля начался ремонт кровли. Крышу полностью разобрали. В данный момент идет снегопад, но никого из участников схемы капремонтов это не беспокоит. Представитель подрядчика – компании «Энтис Учет» Константин Хрущев сообщил, что фирме известно о надвигающихся 30-градусных морозах и продолжающихся снегопадах. «Крыша чистится от снега регулярно, если сейчас он не почищен, то мы почистим, теплоизоляционный слой мы не трогаем. Что касается погоды: снег не протаивает через утеплитель, в отличие от дождя. Когда будут сильные морозы, мы чердак утеплим пологами, думаю, это что-то на базе дерматина. Мы заинтересованы в том, чтобы в этом доме не случилось аварии, так как ответственны за результат», – сообщил г-н Хрущев. По его словам, полная реконструкция кровли может занять два месяца.

Подрядчик выбран фондом капремонта Свердловской области, где аккумулируются средства жильцов. Как сообщили в пресс-службе фонда, кровля на Бебеля, 174, открыта на площади 105 квадратных метра. Работы по замене утеплителя там не проводят, а значит, температурный режим подрядчикам фактически не важен – они лишь должны тщательнее контролировать работы и не допускать заморозки квартир. «Там ведутся работы по замене обрешетки и покрытия крыши. Кровля должна быть затянута пленкой на период сильных заморозков», – заявили в организации.

Директор УК «РЭМП Железнодорожного района» Александр Колесников сообщил, что инспекторы уже побывали на месте работ. «Крыша в доме шиферная, по технологии ее надо как раз ремонтировать зимой. Разморозка труб исключена – они хорошо заизолированы. Чердак в доме холодный, там такая же температура, как на улице, поэтому ремонт никак не повлияет на температуру в доме», – сказал г-н Колесников. Он добавил, что, по его данным, на Бебеля работает грамотная бригада, за процессом наблюдают, в том числе, инспекторы из управляющей компании.

Компания «Энтис Учет» хорошо известна в Екатеринбурге. Именно она была подрядчиком в домах, где случились ЧП с обрушением потолков во время капремонтов. Как ранее сообщало агентство «Новый День», руководитель этой структуры Сергей Ефимов является фактическим мужем директора департамента организации капремонта и мониторинга жилфонда ФКР Натальи Бекленищевой.

Екатеринбург, служба информации

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