российское информационное агентство 18+

Post Mundial

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 16 августа 2018, 11:14 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд, Спецпроекты

На нет и суда нет: уголовное дело против подрядчика по капремонту, обвалившего потолок на пенсионера и внука, прекращено

В Екатеринбурге Орджоникидзевский райсуд прекратил уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя Сергея Коптелова, который был субподрядчиком по капремонту дома в переулке Суворовском, 16а, в Екатеринбурге. Формулировка ‒ «дело прекращено в связи с примирением сторон».

Напомним, в феврале этого года потолочные перекрытия не выдержали и рухнули на головы жильцов одной из квартир в доме. Под завалами оказались пенсионер и его внук. Ребенку потребовалась госпитализация, его положили в ДГБ № 9, а в отношении субподрядчика было возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». В ходе проверки выяснилось, что нанятый подрядчиком «Энтис-Учет» индивидуальный предприниматель грубо нарушил правила техники безопасности ‒ он складировал груды шифера на чердаке. Обветшалые балки не выдержали, и рухнули под весом стройматериалов.

Добавим также, что спустя полгода тот же подрядчик вновь оказался в центре коммунального ЧП ‒ во время капремонта соседнего здания в переулке Суворовском, 14, также обвалился потолок в одной из квартир. По счастью, никого из трех проживающих в ней в тот момент не было.

«Если сравнивать ситуацию на Суворовском, 16а, и Суворовском, 14, – это две разные истории. В первом случае все было загромождено шифером, было нарушение технологии работ. Во втором нет никакого мусора, там произошло обрушение щита наката, это доски, которые лежат под потолочными балками, они сгнили. Это все произошло в процессе уборки шлака. Такое случается, потому что дома достаточно старые. К счастью, никто не пострадал», ‒ пояснила «Новому Дню» пресс-секретарь Фонда капремонта Свердловской области Евгения Гирш.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.08.18

У неработающего тагильчанина нашли 700 грамм наркотиков и целый арсенал оружия. / Екатеринбуржцев снова зовут на митинг против пенсионной реформы – он пройдет в День города. / Градсовет по храму-на-драме пройдет за закрытыми дверями. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

СКР: ремонт дома, где рухнула крыша, выполняли непрофессионалы. Уголовное дело ушло в суд (ВИДЕО)

В Екатеринбурге снова обрушился потолок во время капремонта – подрядчик тот же

Санкций не будет – в фонде капремонта рассказали, кто виноват в обрушении потолка в Суворовском переулке

Метки / Капремонт

Только две трети домов, где идет капремонт, готовы к отопительному сезону

Санкций не будет – в фонде капремонта рассказали, кто виноват в обрушении потолка в Суворовском переулке

В Екатеринбурге снова обрушился потолок во время капремонта – подрядчик тот же

Управляющие компании заставят более детально отчитываться перед жильцами

Деньги им не вернут, нет такого закона: на Урале жильцы дома-памятника «подарили» фонду капремонта 150 тысяч рублей

Чайка рассказал о нарушениях в сфере капремонта в трех федеральных округах

Во время капремонта в квартире первоуральца обрушился потолок

На капремонт курганских многоэтажек потратят более 700 миллионов рублей: в порядок приведут 312 домов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Экономика, Капремонт,

Новости партнеров