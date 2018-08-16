На нет и суда нет: уголовное дело против подрядчика по капремонту, обвалившего потолок на пенсионера и внука, прекращено

В Екатеринбурге Орджоникидзевский райсуд прекратил уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя Сергея Коптелова, который был субподрядчиком по капремонту дома в переулке Суворовском, 16а, в Екатеринбурге. Формулировка ‒ «дело прекращено в связи с примирением сторон».

Напомним, в феврале этого года потолочные перекрытия не выдержали и рухнули на головы жильцов одной из квартир в доме. Под завалами оказались пенсионер и его внук. Ребенку потребовалась госпитализация, его положили в ДГБ № 9, а в отношении субподрядчика было возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». В ходе проверки выяснилось, что нанятый подрядчиком «Энтис-Учет» индивидуальный предприниматель грубо нарушил правила техники безопасности ‒ он складировал груды шифера на чердаке. Обветшалые балки не выдержали, и рухнули под весом стройматериалов.

Добавим также, что спустя полгода тот же подрядчик вновь оказался в центре коммунального ЧП ‒ во время капремонта соседнего здания в переулке Суворовском, 14, также обвалился потолок в одной из квартир. По счастью, никого из трех проживающих в ней в тот момент не было.

«Если сравнивать ситуацию на Суворовском, 16а, и Суворовском, 14, – это две разные истории. В первом случае все было загромождено шифером, было нарушение технологии работ. Во втором нет никакого мусора, там произошло обрушение щита наката, это доски, которые лежат под потолочными балками, они сгнили. Это все произошло в процессе уборки шлака. Такое случается, потому что дома достаточно старые. К счастью, никто не пострадал», ‒ пояснила «Новому Дню» пресс-секретарь Фонда капремонта Свердловской области Евгения Гирш.

Екатеринбург, служба информации

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