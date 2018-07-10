СКР: ремонт дома, где рухнула крыша, выполняли непрофессионалы. Уголовное дело ушло в суд (ВИДЕО)

Сотрудники СУ Следственного комитета России по Свердловской области вынесли представление в адрес регионального фонда содействия капитальному ремонту, потребовав устранить нарушения в работе, касающиеся проведения некачественного ремонта в одном из домов в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба областного СУ СКР.

По данным правоохранителей, 24 мая 2016 года региональный фонд содействия капитальному ремонту и проектная компания заключили договор на разработку проектной документации для проведения капремонта в доме, расположенном по переулку Суворовскому в Екатеринбурге. Обследование показало, что древесина стропил частично сгнила, чердачные перекрытия находятся в ограниченно работоспособном состоянии. Был сделан вывод, что в доме необходимо усилить и частично заменить балки чердачного перекрытия, подшив их гипсокартонными листами и покрасив.

Как уже сообщал «Новый День», речь идет о жилом здании 1956 года постройки. По информации регионального оператора Свердловской области, двухэтажный дом числится в краткосрочной программе капремонта на 2018-2020 годы.

В конце 2017 года – 1 декабря фонд капремонта и одна коммерческая организация заключили договор на выполнение работ по капитальному ремонту, в число которых вошли ремонт, укрепление и утепление крыши дома в Суворовском переулке. В свою очередь, коммерческая организация заключила договор со строительной компанией, передав ей выполнение этих работ. А строительная компания в январе 2018 года заключила договор на капитальный ремонт крыши в этом доме уже с индивидуальным предпринимателем (обвиняемым).

С 17 января по 15 февраля 2018 года обвиняемый привлёк для выполнения работ по ремонту кровли в здании нескольких наёмных работников. Специальных навыков и знаний по выполнению таких работ у них не имелось. Несмотря на это, обвиняемый поручил им демонтировать асбестоцементные листы с крыши, не проведя никакого обучения и инструктажа. Сам он за выполнением работ не следил.

Рабочие демонтировали листы и положили их не на несущие стены дома, а на балки чердачных перекрытий. Из-за этого нагрузка на одну из балок выросла. В итоге вечером 15 февраля 2018 года в одной из квартир указанного дома произошло обрушение потолка. В результате происшествия пострадали несколько человек – пенсионер и двое детей. Также оказался частично повреждён потолок еще одной квартиры.

В доме рухнул потолок

Соседи пострадавших рассказали журналистам, что ЧП было неизбежным. Не в этом, так в другом доме в этом же переулке. «Они точно так же шифер и у нас сложили, потолки выгнулись дугой, две люстры оторвались. Когда муж вышел ругаться, рабочие ушли, было это неделю назад. Это те же самые рабочие, они пошли в тот дом, где потолок упал», – сообщила агентству Наталья Удачина, проживающая в доме рядом.

Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Горе-строитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

По итогам расследования следователем СКР в региональный фонд содействия капитальному ремонту было внесено представление с требованием об устранении и недопущении впредь нарушений, которые способствовали данному происшествию, едва не окончившемуся трагическими последствиями.

Напомним, что наказание по части 1 статьи 238 УК РФ предусматривает: штраф в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Екатеринбург, служба информации

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