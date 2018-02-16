«Мы бомжи». Жильцы дома, в котором накануне обрушился потолок, выезжают из аварийного подъезда (ВИДЕО)

Сегодня утром управляющая компания разблокировала дверь в подъезд, из которого эвакуировали жильцов после обрушения потолка. Люди выносят вещи, резервного жилья для них пока нет. Напомним, полторы тонны шифера, складированные ремонтниками на чердаке старого дома в ходе капремонта, проломили перекрытия, под завалы угодили пенсионер и двое детей.

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Сегодня утром пострадавшие подали заявки на размещение в резервном фонде. Пока что люди решают жилищную проблему сами, ночевали у друзей и родственников. Комментариев, предложений, либо извинений от «УЖК ЖКО Екатеринбурга», обслуживающей дом, равно как и от подрядчика работ по капремонту, люди не получили. Корреспондентам РИА «Новый День» представитель аварийной службы «УЖК ЖКО Екатеринбурга» пояснил, что ремонт кровли вели наемные рабочие на субподряде, и компания качество этих работ комментировать не готова.

Соседи пострадавших рассказали журналистам, что ЧП было неизбежным. Не в этом, так в другом доме в этом же переулке. «Они точно так же шифер и у нас сложили, потолки выгнулись дугой, две люстры оторвались. Когда муж вышел ругаться, рабочие ушли, было это неделю назад. Это те же самые рабочие, они пошли в тот дом, где потолок упал», – сообщила агентству Наталья Удачина, проживающая в доме рядом.

Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург России возбуждено уголовное дело по статье ст.238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Как сообщили РИА «Новый День» в Фонде капремонта Свердловской области, подрядчиком работ в доме выступает «ЭнТиС-Учет». Договор с компанией был заключен в декабре 2017 года, и в январе подрядчик приступил к работам – ремонту кровли. Этот вид работ не является сезонным, поэтому его можно проводить в любое время года. В фонде сообщили, что дополнительных штрафных санкций к подрядчику применять не будут. Согласно условиям договора, если при возникновении ЧП подрядчик вовремя уведомил регоператора, то дополнительных санкций не будет. При этом подрядчик несет полную ответственность перед жителями дома.

Потолок обрушился на людей

Напомним, накануне вечером в доме № 16а в переулке Суворовском обрушился потолок. Пострадали жители квартиры – пенсионер, который отказался от госпитализации, а также два ребенка. По предварительным данным, их увезли в ДГБ № 9.

Речь идет о жилом здании 1956 года постройки. По информации регионального оператора Свердловской области, двухэтажный дом числится в краткосрочной программе капремонта на 2018-2020 годы. По одним данным, обрушение произошло как раз тогда, когда подрядчик занимался работами на крыше. По другим – уже после проведения кровельных работ. Сообщается, что старый шифер мог быть уложен неправильно и ветхие конструкции просто не выдержали тяжести. Данные о подрядчике, проводившем капремонт, уточняются.

Екатеринбург, Антон Гуськов, Александр Саливанчук, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.02.18

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