В Екатеринбурге рухнул потолок и придавил двоих детей и пенсионера – в доме проводился капремонт

В Екатеринбурге следователи занимаются инцидентом, который произошел сегодня вечером в микрорайоне Уралмаш. В доме в переулке Суворовском, 16А обрушился потолок. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Пострадали жители квартиры – пенсионер, который отказался от госпитализации, а также два ребенка. По предварительным данным, их увезли в ДГБ № 9.

Речь идет о жилом здании 1956 года постройки. По информации регионального оператора Свердловской области, двухэтажный дом числится в краткосрочной программе капремонта на 2018-2020 годы. По одним данным, обрушение произошло как раз во время того, как подрядчик занимался работами на крыше. По другим – уже после проведения кровельных работ. Сообщается, что старый шифер мог быть уложен неправильно, и ветхие конструкции просто не выдержали тяжести. Обстоятельства будут выяснены во время проверок – помимо следователей в деле разбираются также прокурорские работники.

Известно, что дом, жители которого сейчас эвакуированы, обслуживает управляющая компания «УЖК ЖКО Екатеринбурга». Данные о подрядчике по капремонту уточняются.

Екатеринбург, служба информации

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