Смирнов указал на виновных в обрушении потолка в доме на Уралмаше

Министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов рассказал, что за исключением ветхих домов из списка капремонта должны следить муниципалитеты, но такие же функции есть у комиссии при министерстве. Однако в Екатеринбурге такая работа буксует, итогом становятся проваливающиеся потолки.

Николай Смирнов сегодня на пресс-конференции прокомментировал причины обрушения потолка в доме на Уралмаше, где шел капремонт. Как отметил министр, дома с высоким процентом износа должны исключаться из программы капремонта. Заявку должны подавать муниципалитеты, однако такая возможность есть и у самого фонда капремонта. «Почему происходят обрушение перекрытий? Потому что не должен такой дом быть в программе. как только на них встал человек, они рушатся, потому что износ 60%. Работает комиссия при министерстве ЖКХ, которая по заявке фонда может исключать дома, даже если муниципалитет не согласен», – прокомментировал Смирнов. Такая работа ведется в Тавде, Серове, есть примеры и в Екатеринбурге. В столице региона исключили из капремонта 150 домов – но, учитывая общее количество ветхого жилья в городе, это очень низкий показатель.

Напомним, месяц назад в доме в переулке Суворовском, 16А в Екатеринбурге обрушился потолок. Как выяснилось, рабочие, которые занимались капремонтом дома, складировали на чердаке полторы тонны шифера. Перекрытия старого здания не выдержали.

Екатеринбург, служба информации

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