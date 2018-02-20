Крайним будешь? Кого обвинят в обрушении потолка во время капремонта в Екатеринбурге

В Екатеринбурге продолжается расследование уголовного дела по факту инцидента, который случился на прошлой неделе на Уралмаше. Там, напомним, на головы пожилому мужчине и двум его внукам, 2 и 9 лет, обрушился потолок. В доме проводился капремонт – и, как предварительно установлено (тому есть свидетельства жильцов дома и журналистов, прибывших к месту ЧП в ночь трагедии), рабочие серьезно нарушали строительные нормы. Они свалили полуторатонную пачку шифера прямо на чердаке здания, построенного в 1956 году пленными немцами. Старые деревянные перекрытия не выдержали тяжести и разрушились, осыпавшись на головы жильцам. К огромному счастью и по счастливой случайности никто не погиб. Однако встал вопрос – кто виноват в ситуации? На него должны ответить компетентные органы. Но нужно быть готовым к тому, что частично ответственность переложат не только на горе-подрядчиков фонда капремонта, устроивших обрушение, но и на собственно жильцов дома, а также представителей муниципалитета. Почему – читайте в колонке корреспондента «Нового Дня» Екатерины Норсеевой.

К таким выводам косвенно подталкивает неожиданный пресс-релиз областного минЖКХ, который вышел в начале этой недели. В нем ведомство обнародовало данные, которые обычно не очень-то стремится публиковать – о том, сколько сейчас в Свердловской области аварийного и ветхого жилья, которое по всем нормативам должно быть расселено. В рушащихся зданиях живут больше 28 тысяч (!) свердловчан. Но при этом ранее министр Николай Смирнов неоднократно подчеркивал, что государство брало на себя ответственность только за переселение тех граждан, чьи дома были признаны аварийными до 1 января 2012 года, а в остальных случаях спасение утопающих – дело рук самих утопающих. После происшествия на Уралмаше министр вдруг заявил, что «наша задача – обеспечить уральцам не только комфортные, но и безопасные условия проживания». Проявление заботы стало объяснимым уже в следующей строке: «В этой связи органам местного самоуправления стоит еще раз самым внимательным образом отнестись к достоверности тех сведений о техническом состоянии домов, которые подаются им управляющими компаниями, и очень внимательно и критично подойти к вопросу о том, какие дома оставить в программе капремонта, и какие из них требуют немедленного исключения. Необходимо помнить, что от этих решений муниципалитетов может зависеть на только комфортность, но и жизнь и здоровье людей».

Проще говоря, мэрии Екатеринбурга в очередной раз попеняли – ведь для составления краткосрочных программ по капремонту областной фонд пользуется данными муниципалитетов, которые те формируют, в свою очередь, на основании информации, которую им дают в УК и ТСЖ. Впрочем, сведения не всегда проверяются. А иногда на откровенные несостыковки попросту закрывают глаза. Там, где износ составляет 75%, пишут 69% – и дом считают пригодным для проживания, да еще и организуют сбор средств на капремонт в нем.

В этой ситуации возмутительно не только то, что власти и коммунальщики ставят под угрозу жизнь и здоровье людей, хотя это, бесспорно, основная претензия. Беспокоит и то, что собранные в общий котел средства со всех жителей муниципалитета идут на то, чтобы ремонтировать то, что и ремонту-то уже не подлежит. Чиновники всех мастей прикрывают свои огрехи (неверное распределение бюджетных средств на расселение ветхих зданий, неумение лоббировать интересы своей территории, например, на федеральном уровне) за счет кошельков обычных свердловчан.

Но и это еще не все. Особенно возмутительно то, что крайними – и вероятность этого весьма велика – сделают… самих жителей, которым на головы обрушился потолок. В ночь ЧП на место приезжали представители разных служб и ведомств, в том числе – представители местной управы. На камеры они говорили, что было известно, что дом обветшал и его надо сносить, что жильцы были введены в курс дела, но, такие-сякие, не захотели за свой счет проводить экспертизу, на основании которой дом мог бы быть признан подлежащих расселению.

Несведущий человек может сказать: «Вот дураки! Пожалели денег, а им бы квартиры в новых домах дали!». Но это неправда. С момента окончания действия программы по расселению их ветхого и аварийного жилья, которая действовала на территории всей России за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, российские чиновники пока так и не придумали новой программы. Собянинская реновация – не в счет. Жители регионов, может, и рады были бы, но в субъектах нет столько денег, чтобы даже сносить двухэтажные бараки с деревянными перекрытиями. Не то, что пятиэтажные хрущевки и брежневки.

Фактически сейчас государство никак не защищает жителей аварийных и ветхих домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года. Это значит, что люди сами несут все расходы и на поиск нового жилья и на снос старого. Какие-то средства могли бы выделять муниципальные бюджеты, но денег на это нет, поэтому власти городов «приподзакрывают» глаза на бардак с документами, идущими в фонд. Но, в конечном счете, крайними остаются всегда люди.

Люди покидают опасный дом

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.02.18

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