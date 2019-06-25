В Екатеринбурге рухнула крыша дома, где шел капремонт

В Екатеринбурге в жилом доме на Уралмаше во время капремонта рухнул чердак – перекрытия обрушились на квартиру. По счастью, дома в это время никого не было.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, пострадала квартира № 5 в доме № 17 по ул. Старых Большевиков, где сейчас идет капремонт фасада и системы водоотведения. Работы выполняет ООО «СК «УКС Каменскстрой», услуги строительного контроля осуществляет ООО «ВЕСТ», срок сдачи объекта 1 августа 2019 года.

Собственник квартиры Родион Кинеев рассказал корреспонденту «Нового Дня», что обрушение произошло в воскресенье утром в ванной комнате. По мнению владельца жилплощади, перекрытие проломилось из-за того, что рабочие складировали на чердаке стройматериал, не оборудовав предварительно помещение строительными лагами. Сейчас отверстие в потолке заколотили досками, а из ванной комнаты сотрудники подрядной организации неспешно выносят мусор, дополнил Родион Кинеев. Он также дополнил, что велика вероятность нового обрушения, так как, с его слов, подрядчик экономит на стройматериалах, что сказывается на качестве работ.

В эфире ТК «Вести Урал» пресс-секретарь Фонда капитального ремонта Свердловской области Евгений Гирш сказала, что проводится проверка по факту обрушений. «Сейчас будут проводиться мероприятия по установлению причин произошедшего и уже будет определен объем работ, и кто эти работы будет делать и за чей счет – либо же за счет средств капитального ремонта, либо за счет средств собственника», – пояснила она.

Екатеринбург, служба информации

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