Фонд капремонта подал в суд на жителей домов, где во время капремонта обрушилась кровля (ФОТО, ВИДЕО)

Свердловский фонд капремонта подал в суд на жильцов домов в переулке Суворовском, 14 и 16а, за то, что те не пускают рабочих на чердак. У собственников квартир в домах своя правда ‒ они недовольны тем, как проводили ремонт до этого. В обоих домах, напомним, в 2018-м произошло частичное обрушение кровли.

Жильцы дома требуют сноса

В первом случае инцидент произошел зимой. Тогда пострадали пожилой мужчина и его внук. В ситуации был признан виновным субподрядчик, нарушивший технику безопасности. Во втором здании обрушение случилось в конце лета, а виноватых не нашли ‒ все списали на ветхость конструкций.

Так что опасения жителей Суворовского вполне объяснимы. «Мы боимся, что на нас что-нибудь еще упадет после ремонтных работ. Соседи боятся, что у них «опухнут» потолки от влаги. У нас и так гвозди из всех потолков торчат и трещины. Нас не расселяют, и мы дышим пылью. Если посмотреть на дома, которые отремонтировали, то незаметно, что они изменились в лучшую сторону», ‒ рассказала «Новому Дню» жительница дома в Суворовском Ольга.

По словам ее соседей, дома в Суворовском уже давно не пригодны для проживания. Поэтому их жители надеются, что здания все же признают аварийными и расселят. «Они не сделают нам такой капитальный ремонт, чтобы восстановить дом. Он все равно рухнет. Сделают чердак – межэтажные перекрытия сломаются, они в таком состоянии, что нам давно сказали их менять. За свои деньги. Извините, но у меня нет столько денег, чтобы менять гнилые перекрытия. Ну, потолок будет хороший, а второй этаж упадает на меня. Это хорошо разве? Я лично из этих соображений отказываюсь от капремонта. В подвале у нас сырость и влажность – там стены гнилые. Поменяли они нам трубы – да и то, сколько мы за ними бегали, чтобы все сделали. Еще после этого у меня осталась дыра от того, что все сгнило. Кто это все восстанавливал? Я сама. Пусть они лучше снесут этот дом и нормальный построят», ‒ добавляет жительница дома Наталья.

По их словам, представители ФКР Свердловской области требуют от жителей, отказавшихся от ремонта, брать ответственность за возможное разрушение на себя. Чтобы в случае ЧП, например, при обрушении конструкций, ущерб соседям возмещали именно собственники-отказники. «По домам ходят и дают бумаги, чтобы мы подписали и взяли на себя ответственность, если крыша обрушится. То есть, если все сломается, то будем виноваты мы. Нам это не надо, поэтому мы и не подписываем бумаги. Подвал у нас тоже рушится. Из подъезда выйти невозможно – у меня даже дочь ногу там ломала. Ремонтники ничего не делают. Только обещают», ‒ рассказала «Новому Дню» Наталья.

В фонде капремонта Свердловской области слова жителей домов в Суворовском переулке подтверждают. Как сообщили агентству в пресс-службе ФКР, цель исковых заявлений ‒ не заставить жильцов брать на себя всю ответственность за возможные последствия обрушений, а обязать собственников пустить ремонтные бригады на чердак.

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