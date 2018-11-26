В Свердловской области растет число «косяков», которые вскрываются спустя годы после капремонта

В Свердловской области наметилась любопытная тенденция, которая может свидетельствовать о невысоком качестве работ, которые выполняются в рамках региональной программы капремонта многоквартирных домов. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регоператора, в прошлом году в фонд поступило 302 жалобы от жителей многоэтажек, отремонтированных в прошлые годы, на вскрывшиеся недочеты. Лишь восемь из них касались негарантийных случаев. «По 272 обращениям подрядные организации выполнили все необходимые работы. Еще по 22 обращениям подрядчики ведут работу по устранению замечаний», ‒ рассказали агентству в фонде.

Куда больше жалоб пришло в 2018 году. С января по ноябрь в Фонд капремонта Свердловской области поступило 611 обращений на проведение гарантийных работ. Правда, после проверки выяснилось, что 90 случаев не относятся к ним. «По 280 обращениям подрядные организации выполнили все необходимые работы. По 241 ведется работа по устранению замечаний», ‒ добавили в пресс-службе регоператора.

Впрочем, там считают, что случаев, когда подрядчикам приходится выходить на дом, чтобы устранить свои же собственные недоделки или исправить некачественно проведенные работы, не так много. «Подчеркнем, что в период с января 2015 года по 23 ноября 2018 года в многоквартирных домах Свердловской области в рамках капремонта выполнено 39 036 видов работ. По 815 из них в вышеуказанный период возникли замечания в рамках гарантийных случаев, что составляет 2,08%», ‒ сообщили в фонде.

В письме за подписью гендиректора фонда Станислава Суханова также сказано, что, как правило, гарантийные работы проводятся на элементах домов, которые подвержены неблагоприятным погодным условиям.

Напомним, как уже писал «Новый День», только в ноябре этого года жители домов, где капремонт проводился в 2016-м, уже дважды жаловались на подрядчиков. Так, на прошлой неделе в Екатеринбурге на улице Энтузиастов, 61, прорвало батареи отопления, которые меняли в ходе капремонта два года назад, а еще неделей ранее в здании на улице Кривоусова, 28, в Верхней Пышме посыпался потолок.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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