Спустя два года после капремонта в доме в Верхней Пышме посыпался потолок

Жители дома на улице Кривоусова, 28, в Верхней Пышме рассказали о том, что в здании посыпался потолок. По счастью, никто не пострадал. «Я легла спать, а мой молодой человек сидел за компьютером. Все произошло быстро. Я услышала его крики и сначала не поняла, что происходит, я согнулась, тогда на подушку упал большой кусок потолка. Мы в шоке выбежали из комнаты и долго не могли прийти в себя. Мы едва не погибли», – рассказала порталу E1 жительница дома Татьяна.

Она пояснила, что в прошлом году в доме проходил капремонт, и тогда также произошло обрушение потолка в той же комнате, причем, по словам девушки, подрядчики долго не хотели устранять проблему, и, в конце концов, сделали это некачественно.

Между тем, как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе регионального Фонда капремонта, работы проходили не в 2017-м, а в 2016-м. Капремонт проводило ООО «Промстройсервис». Это компания из Нижнего Тагила, ранее минЖКХ области включало ее в т.н. белый список подрядчиков по капремонту.

За ремонт крыши в здании фирма получила 97 тысяч рублей. Напомним, что гарантия на капремонт действует пять лет, однако не факт, что «Промстройсервис» будет заниматься ремонтом обвалившегося потолка. «В первую очередь, жильцы должны вызвать представителей управляющей компании, составить акт осмотра, чтобы определить, относится ли это к гарантийному случаю. Если да, то акт направляется нам, а мы уже организуем комиссионный выезд, определяем, есть ли вина подрядчика, оговариваем сроки устранения проблемы», ‒ пояснили агентству в фонде.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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