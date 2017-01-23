NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 23.01.17

После капитального ремонта теплосистем целый подъезд залило кипятком из лопнувшей батареи (ФОТО, ВИДЕО)

После капитального ремонта теплосистем целый подъезд залило кипятком из лопнувшей батареи (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге после капитального ремонта целый подъезд залило кипятком – есть пострадавшие.

Как передает корреспондент NDNews.ru, речь идет о доме № 11 в переулке Университетском. Этой ночью в квартире на пятом этаже лопнула батарея, кипятком залило все квартиры вплоть до первого этажа. В результате повреждены перегородки между этажами. Потолки и залитые кипятком полы требуют серьезного ремонта. Кроме того, пострадала жительница четвертого этажа – крупные куски штукатурки посыпались ей прямо на голову, соседям пришлось вызывать скорую помощь.

Новый День: После капитального ремонта теплосистем целый подъезд залило кипятком из лопнувшей батареи (ФОТО, ВИДЕО)

Жильцы вызвали специалистов УК «Стандарт», способных перекрыть потоки кипятка, – происшествие зафиксировали в три часа ночи. На месте ЧП слесари УК появились только спустя три часа. Фиксацию ЧП в управляющей компании обещали провести в понедельник, но на момент выхода материала в доме сотрудники компании не появились.

Интересно, что батареи были отремонтированы по программе капитального ремонта еще в июле прошлого года.

«Ситуация с проведением ООО «Линкор» капитального ремонта в наших домах внушала опасение еще летом 2016 года. Дело в том, что жители дома Университетский, 11, оплачивают капитальный ремонт региональному Фонду содействия проведению капремонтов. Именно фонд на конкурсной основе выбирал не только подрядную организацию для проведения капремонтов, но и организацию для контроля хода выполнения работ. Управляющая компания в числе нескольких сторон лишь участвовала в подписании актов выполненных работ, акт нами подписан не был, и не подписан до сих пор. Причина – многочисленные недоделки. Отопление в этот дом было подано позже всех остальных, 5 октября.

То, что произошло в воскресенье, это следствие некачественной работы подрядной организации. В одной из квартир сорвало резьбу воздушного крана радиатора. Завтра наши специалисты составят акты по ситуации. Кстати, наша бригада АДС прибыла на место и перекрыла воду уже через полчаса. Теперь мы будем добиваться от подрядчика регионального фонда восстановления работы оборудования и компенсации жителям нанесенного ущерба», – сообщила NDNews.ru официальный представитель УК «Стандарт» Елена Ильина.

Видео смотрите на нашем канале.

Новый День: После капитального ремонта теплосистем целый подъезд залило кипятком из лопнувшей батареи (ФОТО, ВИДЕО)
Новый День: После капитального ремонта теплосистем целый подъезд залило кипятком из лопнувшей батареи (ФОТО, ВИДЕО)
Новый День: После капитального ремонта теплосистем целый подъезд залило кипятком из лопнувшей батареи (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 23.01.17

Свердловские коммунальщики будут отключать горячую воду у должников после одного предупреждения. / Прокурор целился прямо в лицо шумевшим подросткам – подробности ЧП (ФОТО). К расследованию инцидента подключился СК. / «Вентпром» временно оставил за собой миллиарды по делу о рейдерском захвате нулевых: кассация отменила приговоры (ФОТО).

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter