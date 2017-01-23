После капитального ремонта теплосистем целый подъезд залило кипятком из лопнувшей батареи (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 23.01.17

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В Екатеринбурге после капитального ремонта целый подъезд залило кипятком – есть пострадавшие.

Как передает корреспондент NDNews.ru, речь идет о доме № 11 в переулке Университетском. Этой ночью в квартире на пятом этаже лопнула батарея, кипятком залило все квартиры вплоть до первого этажа. В результате повреждены перегородки между этажами. Потолки и залитые кипятком полы требуют серьезного ремонта. Кроме того, пострадала жительница четвертого этажа – крупные куски штукатурки посыпались ей прямо на голову, соседям пришлось вызывать скорую помощь.

Жильцы вызвали специалистов УК «Стандарт», способных перекрыть потоки кипятка, – происшествие зафиксировали в три часа ночи. На месте ЧП слесари УК появились только спустя три часа. Фиксацию ЧП в управляющей компании обещали провести в понедельник, но на момент выхода материала в доме сотрудники компании не появились.

Интересно, что батареи были отремонтированы по программе капитального ремонта еще в июле прошлого года.

«Ситуация с проведением ООО «Линкор» капитального ремонта в наших домах внушала опасение еще летом 2016 года. Дело в том, что жители дома Университетский, 11, оплачивают капитальный ремонт региональному Фонду содействия проведению капремонтов. Именно фонд на конкурсной основе выбирал не только подрядную организацию для проведения капремонтов, но и организацию для контроля хода выполнения работ. Управляющая компания в числе нескольких сторон лишь участвовала в подписании актов выполненных работ, акт нами подписан не был, и не подписан до сих пор. Причина – многочисленные недоделки. Отопление в этот дом было подано позже всех остальных, 5 октября.

То, что произошло в воскресенье, это следствие некачественной работы подрядной организации. В одной из квартир сорвало резьбу воздушного крана радиатора. Завтра наши специалисты составят акты по ситуации. Кстати, наша бригада АДС прибыла на место и перекрыла воду уже через полчаса. Теперь мы будем добиваться от подрядчика регионального фонда восстановления работы оборудования и компенсации жителям нанесенного ущерба», – сообщила NDNews.ru официальный представитель УК «Стандарт» Елена Ильина.

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Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук, Антон Отман

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