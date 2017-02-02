Это может случиться с каждым. Остаться без квартиры и «попасть» на миллион рублей, согласившись сдавать деньги в фонд капремонта (ФОТО)

Публикации за 02.02.17

Владельцы квартир в многоэтажках, соглашаясь на проведение работ по капремонту в доме, рискуют своим жильем. Ответственность перед собственниками несут только «джамшуты», едва говорящие по-русски, но не фонд и не подрядчики. Все из-за криво составленных законов, по которым владелец квартиры в доме, где идет капремонт, – это «третье лицо». Те, кто испытал действие закона на себе, копят деньги на капремонт – только уже собственной квартиры.

Множество собственников договоров с фондом капремонта не заключали – это оферта, которая начинает действовать в отношении жильца, если он провел хотя бы один платеж в адрес фонда или если больше 50% собственников жилья делают взносы. А почитать договор было бы небезынтересно. В нем права и обязанности собственника прописаны весьма общо и обтекаемо. Ясно сказано только, что гражданин должен делать взносы в фонд и может принимать участие в приемке работ. Все остальное утрамбовано в крайне размытую для рядового потребителя строчку «реализуют иные права и исполняют иные обязанности, предусмотренные ЖК РФ, иными нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ». Если перефразировать знаменитое высказывание свердловского министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, собственника не должно волновать, как собирают платежи – надо скидываться в общий котел. А что будет с имуществом, вроде как и не его дело, потому что договор с фондом заключается на сбор и хранение денег, которые идут на оплату ремонта, но не на сам ремонт, а договора с подрядчиками жильцы не заключают – это делает регоператор. Соответственно, в документах о проведении ремонта собственники жилья – это третьи лица. Если вдуматься, то полный бред – кто-то приходит совершать манипуляции с вашим имуществом, вы обязаны предоставить ему такую возможность, да еще заплатив за это деньги, но если что-то сломается, ответственности он не понесет.

И этот вывод – не поспешное умозаключение. В подобных ситуациях меньше чем за три года работы программы оказывались сотни жителей Свердловской области. Только у кого-то ущерб составил несколько сотен рублей, а у кого-то – миллионы. Например, трехкомнатная квартира Ярослава Буртника из Екатеринбурга пострадала от действий ремонтников так сильно, что на ее восстановление потребовался почти миллион рублей. Работники фирмы-подрядчика, нанятой фондом капремонта, устроили пожар на чердаке, при тушении были сломаны стены, часть перегородок, не говоря уже о том, что все было залито водой. Экспертиза установила, что владельцу квартиры был причинен вред на сумму 920 тысяч рублей. Разобраться в досудебном порядке с подрядчиком и фондом у Ярослава не получилось, он обратился в суд. И инстанция подтвердила, что требования истца (в том числе по сумме) вполне обоснованны. Но в суде же решили, что раз ущерб причинен сотрудником фирмы-подрядчика, то и взыскивать надо с «причинителя вреда» – обычного работяги откуда-то из Средней Азии. «Фонд капитального ремонта ни перед кем в нашей стране не отвечает, подрядчик не несет ответственности перед третьими лицами, и все друг другом довольны. Так и получилось, что нам должен только «джамшут», с которого взять нечего – у него в собственности один ишак, да и того еще найти надо. Поэтому пытаемся восстановить квартиру сами. Примерно на треть уже сделали. О восстановлении вещей, понятно, уже речи не идет», – констатировал Ярослав.

Здесь и далее – фото квартиры Ярослава Буртника после «капремонта»

В министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области отмечают, что законодательно закреплен только один способ надавить на подрядчика, который причинил ущерб жителям дома при проведении работ по капремонту. «Если при проведении работ повреждено какое-то имущество [жителей дома], фондом не оплачивается работа до возмещения затрат – либо в судебном, либо в досудебном порядке», – сказал NDNews.ru министр Николай Смирнов.

Правда, по его словам, в регионе еще не было ни одного судебного процесса, где жители пытались бы добиться компенсации в досудебном порядке. «В 99,9% случаев все решается в досудебном порядке. Но вообще судов еще не было. Бывает, что, по мнению подрядчика, люди предъявляют завышенные требования – например, за ремонт затопленной комнаты просят 800 тысяч рублей, как на Малышева, 27 [работы там проводило печально известное ООО «Линкор», из-за которого, по мнению владельцев квартир и экспертной группы, в доме прогнили деревянные перекрытия, и он стал непригоден для жилья]. Там должен суд определить стоимость ремонта», – отметил чиновник.

При этом и в федеральных, и в региональных документах не прописан вопрос о том, кто должен разбираться с подрядчиком, если жилью в ходе капремонта был нанесен ущерб. «К сожалению, законодательно не урегулировано, кто должен заниматься разбирательством – жители или фонд. По идее, ущерб подрядчик нанес жителям. Но моя точка зрения, что житель не должен один на один оставаться с подрядчиком, он должен обратиться к подрядчику, чтобы зафиксировать ущерб, и к фонду, чтобы уже фонд занимался вопросами с подрядчиком. Не обязанность жителя доказывать этот ущерб», – сказал г-н Смирнов.

Увы, на деле это работает наоборот. По уверениям жильцов пострадавших квартир, сотрудников фонда трудно вызвать даже на оценку ущерба жилью. Говорить о претензионной работе фонда от лица жителей, которые платят деньги регоператору, к сожалению, вообще не приходится. Причем законодатели – даже с учетом всего негативного опыта – пока не спешат изменить ситуацию, внеся поправки в нормативно-правовые акты. «Это одна из «дыр» федерального закона о капремонтах. Мы рассматривали возможность подачи коллективных исков от жителей домов к подрядчикам фонда, но сегодня, по сути, это невозможно – именно потому, что у собственников и подрядчиков нет юридических отношений. Но ничего не мешает взыскивать ущерб с самого фонда – с ним у собственника жилья правоотношения есть, а тому уже – с подрядчика. За работы люди заплатили фонду, и дальше не должно волновать, как фонд эти работы выполняет», – пояснил депутат свердловского заксо Дмитрий Ионин.

Кстати, региональные парламенты имеют право выступить с инициативой о доработке федерального законодательства, обратившись с письмом на имя спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина. Но это в теории. На практике схема нежизнеспособна. «К сожалению, на региональном уровне эту проблему не доработать. Но вообще я не припомню, чтобы региональные инициативы заксобраний доходили до логического завершения при обращении в ГД», – рассказал парламентарий.

Как отмечает корреспондент NDNews.ru, в ситуации бездействия федеральных законодателей и нежелания фонда подключаться к проблемам жителей («мы просто собираем деньги, мы не занимаемся ремонтами», – слова сотрудника горячей линии фонда) единственным вариантом выхода из ситуации, по большому счету, становится страхование жилья (с учетом того, что отказаться от участия в программе капремонта законодатель не разрешает никому). Годовой полис страхования с выплатой при наступлении страхового случая до 1 миллиона рублей будет стоить, в среднем, 2-3 тысячи рублей. Правда, нужно иметь в виду, что многие компании не хотят связываться с рисками проведения в доме строительных работ и сразу предупреждают, что к страховым случаям не относится повреждение имущества из-за неправильного выполнения монтажных, ремонтных, строительных работ на территории страхования (цитата по «Росгосстраху»).

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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