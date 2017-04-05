«Если на претензии жителей по капремонту не хотят отвечать, вашего губернатора пора вызывать на ковер в Минстрой» / Интервью с членом центрального штаба ОНФ Светланой Калининой

Публикации за 05.04.17

Губернатор, министр ЖКХ, глава Жилнадзора и директор фонда капремонта – именно эти люди несут персональную ответственность за некачественное проведение капитального ремонта. К ним должны обращать свои претензии жители многоквартирных домов, где работы требуют переделок или где имущество собственников было повреждено. На кого подавать в суд и куда жаловаться, если прокуратура безмолвствует, в интервью NDNews.ru рассказала член центрального штаба ОНФ и эксперт рабочей группы «Качество жизни» Светлана Калинина.

Программа идет уже три года. Можете в общем оценить ее?

Сказать, что она не работает совсем, нельзя. В 70% случаев дома действительно восстанавливают, а в остальных 30% – и это касается и Екатеринбурга со Свердловской областью – подрядчики не соблюдают нормы строительства. Поэтому мы советуем регионам создавать условия, которые не давали бы подрядчикам не доделывать работы. Ведь что сейчас происходит? Подрядчик берет 30% от суммы контракта, начинает что-то делать, исчезает, приходит другой подрядчик и начинает сваливать вину на предыдущего. Получается вот эта катавасия. Чтобы этого не было, должна быть персональная ответственность того человека, который такую фирму открыл и пришел с ней в программу капремонта. Сейчас Минстрой работает над тем, чтобы прикрыть таким фирмам полностью доступ к капремонту – разрабатываются критерии к подрядчику, правила повторного включения компаний в работу. Через месяц-полтора будет выпущено постановление.

А реестры квалифицированных и недобросовестных подрядчиков помогут побороть ситуацию?

Они позволят отобрать по 10-15 нормальных фирм, которые будут работать в регионе. Потому что пока приходят «однодневки», после которых уже на следующий год все требует переделки. А фирмы-то уже нет, хотя срок гарантии – пять лет. Но фирму открывает человек – у него есть ФИО. И надо, чтоб он не мог создать еще десяток компаний и ездить по регионам.

А что насчет тех фирм, которые до появления этих реестров появились? Можно их туда как-то поместить по жалобам жителей, например?

Я – как общественник и гражданин – не понимаю, когда мне говорят, что сегодня нас заставляет фонд претензии предъявлять подрядчику, который что-то плохо сделал в прошлом году. Это совершенно противозаконно. У нас есть ответственное лицо – губернатор, который отвечает персонально за программу капремонта. У нас есть глава фонда, которого назначил губернатор. И вот к ним я и буду предъявлять претензии. А не к подрядчику. Если вы видите, что подрядчик не устраивает вас, что это те же лица, что где-то «засветились», что у них нет людей, оборудования, вы имеете полное право написать заявление в адрес регоператора, в органы Госжилнадзора, чтобы были приняты меры и чтобы была выбрана другая, добросовестная организация. Не пускать подрядчика на работы – это наше право.

Допустим, что подрядчик по всем критериям – квалифицированный и хороший. Но он же часто нанимает субподрядчиков, у которых ни опыта, ни знаний. С этим как быть?

Если вы не доверяете бригаде, то обращаетесь опять же в письменной форме в фонд – провести конкурс по выбору организации, которая сделает нам ремонт качественно. И чтобы жители присутствовали при комиссии, когда будет проходить отбор, – это их право. В конце концов, если не реагирует фонд, есть прокуратура, есть Госжилинспекция (теперь Департамент по государственному и жилищному надзору Свердловской области, – прим. ред.), есть центры общественного контроля. Если и они не включились в работу, то есть ОНФ.

У нас была ситуация на Уралмаше. Когда подрядчик не то, что плохо делал работы, а просто срезал батареи отопления и ушел. Жителей все лето кормили завтраками, что скоро сделают все. В итоге им в октябре дали отопление. С такими как быть?

Надо помнить, что на то, чтобы поставить системы отопления, надо месяц-полтора. И если вы в июле видите, что ничего не делается, вы привлекаете к ситуации органы Госжилнадзора. У нас сегодня Минстрой настроен на то, что руководитель его также несет персональную ответственность за некачественный ремонт. Это их обязанность – проверять и контролировать ход работ.

По договору между фондом и подрядчиком собственник у нас – третье лицо, как ни парадоксально звучит. И когда речь заходит о том, что собственнику причинили ущерб во время проведения работ, у жителей начинается головомойка – не понятно, с кого взыскивать, если он – третье лицо.

Давайте еще раз – у нас есть регоператор. У него есть директор, который лично отвечает за то, что вашу квартиру залили или спалили. Все, что от вас требуется, – это только заявление в адрес фонда. И если фонд, прокуратура, Госжилнадзор не встал на вашу защиту, то пора на ковер вызывать вашего губернатора и разговаривать с ним на уровне Минстроя.

Видимо, пора. У нас была показательная история, когда в результате пожара, устроенного субподрядчиком, у мужчины пострадала большая часть квартиры. Ущерб, признанный судом, превысил 900 тысяч рублей, но суд постановил, чтобы собственник взыскивал деньги с «субчика».

Фото квартиры Ярослава Буртника после «капремонта»

Почему житель подавал в суд на подрядчика? Он должен был на фонд подавать в суд. Ведь мы фонду поручаем проводить капитальный ремонт, и к нему все претензии. У регоператора есть депозитная составляющая – 10% всех средств лежит на счете как раз для таких случаев. У них есть, чем платить. Тут ответственность фонда. И министерства ЖКХ тоже, которое курирует фонд и также отвечает за выбор подрядных организаций.

Может, стоит рассмотреть вопрос об обязательном страховании ответственности подрядчика? Это может как-то обезопасить жителей.

Понимаете, если это мой дом, если я плачу деньги за капремонт, то только я волнуюсь, как будет сделан ремонт. Вы поднимитесь с дивана и все вместе проконтролируйте, какими гвоздями вам кровлю крепят, как меняют трубы. Не надо дожидаться, когда у вас крыша потечет, когда кипяток польется на детей, когда после ремонта газовая труба взорвется. У нас все думают, что им кто-то что-то должен – но такой подход не работает. А вот когда фонд и подрядчики видят, что жители настырные, то работы проводятся качественно. Ко мне на прием иногда приходят представители регоператора и жалуются, чтобы я их от слишком активных жителей защищала. Но я этих жителей как раз поддерживаю.

Проблема в том, что людям не объяснили, как работает программа капремонта, и они не пускают рабочих в квартиру, потому что боятся, что им что-то повредят. Но ремонт-то все равно надо делать. Просто надо научить людей, как правильно оформлять бумаги. Например, если вам испортили что-то в квартире при замене труб, надо тут же акт в присутствии соседей составить. И это будет основанием для возмещения ущерба.

И это работает где-то?

Конечно. В Брянской области было, например, много залитых крыш – подрядчики осенью ремонтировали, а было дождливо. Но за весь прошлый год были только два раза сложности с подрядчиком, когда он не торопился возмещать ущерб. Мы взяли ситуацию на контроль вместе с общественниками, и все было исправлено. Потому что в условиях контракта было прописано, что подрядчик мгновенно исправляет, если что-то нарушил.

Это типовой договор для всех регионов?

Нет, каждый принимает свои правила. И надо прямо прописывать в конкурсной документации требования к подрядчику, в том числе обязанность компенсировать причиненный ущерб.

Вы много говорите про общественников. А как быть, если у нас в области глава фонда Караваев еще в 2015 году расформировал общественный совет при регоператоре? Остались только попечительский и «обычный» совет.

Этого нельзя было делать. Те советы, о которых вы говорите, созданы из поставленных руководством людей. Тем не менее, нам с вами никто не мешает общественный совет сделать, например, на площадке ОНФ. В каждом муниципалитете люди могут собраться и контролировать капремонт. Даже регистрироваться необязательно, при этом фонд содействия реформированию ЖКХ будет рад с вами работать. Например, жители Сарова создали такую группу. Во Владимире есть такой совет из обычных людей. В Ставрополе обычные женщины объединились и разбирают жалобы по капремонту. Из 500 обращений по качеству работ они уже 200 прошли, все сфотографировали, составили обращения и отправили в Минстрой. Теперь к ним собирается комиссия из министерства, чтобы на месте со всем разобраться. И эти женщины – самые обыкновенные, не какие-то эксперты, они просто видят, что работы были проведены плохо.

Как быть с тем, что у нас масса домов, которые по-хорошему надо сносить и расселять, включают в программы капремонта?

Есть поручение президента от 4 января, где говорится, что до 1 сентября 2017 года должны быть пересмотрены все программы капремонта во всех регионах. Потому что туда навключали много аварийных домов, проморгали муниципалитеты. Суть в том, что сейчас готовится новый законопроект по переселению из ветхого и аварийного жилья (предыдущий действует до этого года включительно, но касается лишь тех домов, которые вошли в программу до 1 января 2012 года, – прим. ред.).

И я прошу всех жителей Екатеринбурга оценить свои дома. Как вы считаете, поможет вам капремонт? Если дом накренился, стены ходят, фундамента практически нет, потому что его размыло, а кровля вот-вот сложится, соберитесь с соседями и закажите техническое заключение. Оно не так дорого стоит – ну пусть вы сдадите по тысяче рублей. Зато на основании такого заключения ваш дом межведомственная комиссия при муниципалитете будет обязана вычленить из программы капремонта. А деньги, которые вы сдавали на капремонт, не пропадут – их зачислят за техническое заключение. И дом уже будет в программе переселения.

Екатеринбург, Санкт-Петербург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург, Санкт-Петербург. Другие новости 05.04.17

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