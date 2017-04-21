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Екатеринбург

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Публикации за 21.04.17

И все-таки Жанна? Рябцева может вступить в губернаторскую кампанию / Из центрального штаба ОНФ на Урал высылают «тяжелую артиллерию»

И все-таки Жанна? Рябцева может вступить в губернаторскую кампанию Из центрального штаба ОНФ на Урал высылают «тяжелую артиллерию»

Поутихшая было история с возможным выдвижением председателя свердловского штаба ОНФ Жанны Рябцевой в губернаторы Свердловской области вновь набирает силу. По слухам, активистка все же может принять участие в избирательной кампании-2017, причем не по собственной инициативе, а по решению руководства «фронтовиков». Волнение местных кандидатов по этому поводу подкрепляется тем, что в регион едет представитель центрального штаба ОНФ, которого чиновники из регионов побаиваются.

Как стало известно NDNews.ru, в начале следующей недели с большой инспекцией в Свердловскую область приедет руководитель регионального общественного движения по защите прав собственников жилья «Наш дом», эксперт рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Светлана Калинина. Она проведет, по данным агентства, в регионе несколько дней, посетит разные города, включая Первоуральск, где есть проблемы с капремонтом, благоустройством дворов, проведет совещание по поводу «Формирование комфортной городской среды». Возможно, Светлана Калинина встретится с представителями свердловских властей.

Необходимо напомнить, что один из визитов представительницы центрального штаба ОНФ надолго запомнился свердловским чиновникам – тогда она приезжала в регион вместе с коллегами, чтобы проверить, как идет реализация программы капремонта МКД на Урале. И разнесла в пух и прах местных управленцев в сфере ЖКХ. Особенно досталось тогдашнему главе регоператора Александру Караваеву, чья карьера завершилась через пару месяцев . Так что в ожидании нового визита Калининой, особенно в преддверии выборов губернатора, в Свердловской области настроения не самые радужные.

Вместе с тем, визит представителя центрального штаба ОНФ может носить не только ревизионный, но и политический характер. Его связывают с возможностью выдвижения руководителя местного отделения фронта Жанны Рябцевой в губернаторы. Несколько месяцев назад такой расклад уже обсуждался – активистка имеет репутацию человека дела, на прошлогодних праймериз она , а ее критика местных властей до Владимира Путина, которого «фронтовики» называют своим лидером. Анонимные источники считают, что выдвижение Рябцевой в качестве кандидата в губернаторы Свердловской области может быть инициативой со стороны Алексея Анисимова, руководителя центрального исполкома ОНФ и представителя УВП администрации президента. Анисимов родом из Первоуральска, так что он хорошо ориентируется в местной политической повестке, к тому же в Свердловской области ведет бизнес его родной брат.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 21.04.17

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