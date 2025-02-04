В Приднестровье готовятся продлить чрезвычайное экономическое положение

Верховный Совет Приднестровской молдавской республики намерен на экстренном заседании 5 февраля рассмотреть вопрос о продлении режима чрезвычайного экономического положения (ЧЭП).

Как пояснила пресс-служба республиканского парламента, в связи с текущей кризисной ситуацией президент ПМР Вадим Красносельский предложил снова продлить режим ЧЭП.

Чрезвычайная экономическое положение в связи с прекращением поставок газа в Приднестровье действует с 11 декабря 2024 года. С 9 января 2025 года действие особого правового режима на территории республики уже продлевалось на 30 суток.

Республика переживает острый энергетический кризис после прекращения поставок газа. Первого февраля после почти месячного перерыва «голубое топливо» начало поступать в ПМР, что стало возможным благодаря закупке газа на грант ЕС в размере €20 млн. Власти республики сообщили, этого объема хватит только на 10 дней потребления частным сектором и малым бизнесом. Переговоры о кредитовании и долгосрочных поставках газа ведутся также с Россией и Венгрией.

Тирасполь, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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