В ФБР опасаются увольнений в подразделении по расследованию НЛО

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) из рабочей группы по расследованию «неопознанных аномальных явлений» (UAP), как называют в американском правительстве НЛО, обеспокоены возможным увольнением в результате кадровой зачистки, которую инициировал президент США Дональд Трамп.

Как пишет газета Politico со ссылкой на источники, некоторые агенты из этого подразделения участвовали в расследовании событий, связанных штурмом Капитолий сторонниками нынешнего американского лидера 6 января 2021 года. Теперь это обстоятельство может обернуться против них.

Как сообщалось ранее, Трамп после вступления в должность президента помиловал участников январских беспорядков 2021 года, а также поручил выяснить роль представителей власти в расследовании тех событий.

Издание обращает внимание, что существование подразделения по НЛО ранее публично не раскрывалось. Группа состоит из управляющего и более десятка сотрудников по всей стране, которые проводят большую часть своего времени, отслеживая «неопознанные аномальные явления». По данным Politico, эта рабочая группа ФБР обладает уникальными возможностями для расследования «аномалий» благодаря их совместным правоохранительным и разведывательным полномочиям.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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