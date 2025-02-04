Стратегические ракетоносцы ВКС России выполнили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Как сообщает министерство обороны РФ, продолжительность полета составила более 4 часов.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 Воздушно-космических сил и Су-33 Военно-морского флота. На отдельных этапах маршрута стратегических ракетоносцев сопровождали истребители иностранных государств, уточнили в ведомстве.

Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Москва, Анастасия Смирнова

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