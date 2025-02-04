Взрыв в «Алых парусах» мог устроить террорист-смертник – источники СМИ

Взрыв в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, в результате которого погиб основатель добровольческого батальона в Донбассе и глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, мог совершить террорист-смертник, передают РИА «Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Собеседник «Интерфакса» отметил, что эта версия является приоритетной. «По предварительным данным, он (смертник) привел в действие взрывное устройство, которое принес с собой. Проверяется версия о том, что он является уроженцем Армении», – сказал он.

Как отмечается, преступление могло быть совершено из-за «передела сфер влияния». Однако при этом не исключается так называемый украинский след. «Если причастность украинских спецслужб к преступлению будет установлена, уголовное дело будет переквалифицировано на другую статью УК», – уточнил источник агентства.

Как сообщал «Новый День», накануне в подъезде жилого комплекса «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел взрыв, в результате которого погиб Саркисян.

Всего в результате ЧП погибли два человека и еще трое получили ранения.

Москва, Светлана Антонова

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