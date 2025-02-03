Основатель батальона «Арбат» скончался после покушения в Москве

Создатель добровольческого батальона «Арбат», глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян умер в больнице после совершенного на него покушения в Москве. О его смерти сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

«Трагическая весть потрясла Горловку и всю Донецкую Народную Республику: сегодня, 3 февраля, в результате теракта, совершенного в жилом комплексе «Алые паруса», скончался Армен Нагапетович Саркисян», – написал градоначальник в своем тг-канале.

Следственный комитет со своей стороны сообщил, что один из пострадавших после взрыва в ЖК «Алые паруса» умер в больнице, несмотря на оказанную медпомощь. Имя ведомство не раскрывает.

Саркисян получил тяжелые ранения в результате взрыва в столичном ЖК «Алые Паруса» сегодня утром. Он был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, пережил клиническую смерть.

До этого сообщалось о гибели одного человека после взрыва – им был охранник Саркисяна.

По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям УК РФ – «Покушение на убийство двух и более лиц», «Убийство общеопасным способом» и «Незаконный оборот оружия».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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