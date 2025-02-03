При взрыве в «Алых парусах» тяжело пострадал создатель батальона «Арбат» в Донбассе

В результате взрыва в столичном жилом комплексе «Алые паруса» тяжело ранен президент Федерации бокса ДНР, основатель воюющего в зоне СВО добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян. Один из его охранников погиб. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Саркисян госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, передает «Интерфакс».

Как сообщили ТАСС в оперативных службах, целью взрыва было покушение на убийство Саркисяна, преступление было заказным и тщательно спланированным. Взрывное устройство в ЖК «Алые паруса» мог пронести курьер. Его мощность составила до 1 кг в тротиловом эквиваленте.

Взрыв неизвестного устройства произошел утром в понедельник в холле 29-этажного дома в ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице. В результате происшествия погиб один человек и четверо получили ранения.

Департамент здравоохранения Москвы подтвердил гибель одного человека. Состояние четырех пострадавших медики оценивается как тяжелое, их доставили в многопрофильные клиники.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. По какой статье квалифицирован инцидент, в столичном СК не уточняют. Установление обстоятельств и расследование дела находятся на контроле прокуратуры Москвы.

Армен Саркисян создал батальон «Арбат» («Армянский батальон») в 2022 году. Батальон входит в состав интернациональной бригады «Пятнашка», которая с 2014 года защищает Донбасс от ВСУ. В августе прошлого года бойцы «Арбата», по данным СМИ, были переброшены в Курскую область.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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