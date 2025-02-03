После взрыва в ЖК «Алые паруса» СКР возбудил дело по трем статьям

После взрыва в столичном жилом комплексе «Алые паруса», в результате которого тяжелые ранения получил глава Федерации бокса ДНР, основатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян, возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ. Это «Покушение на убийство двух и более лиц», «Убийство общеопасным способом» и «Незаконный оборот оружия», сообщает главное следственное управление СК России по Москве.

На месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов ведомства.

«В настоящее время осматриваются камеры видеонаблюдения, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые судебные экспертизы. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного преступления», – говорится в сообщении.

Сегодня утром в подъезде одного из домов в жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы прогремел взрыв, в результате чего один человек погиб, еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Личность погибшего устанавливается, сообщает столичный СК. Одним из пострадавших оказался Армен Саркисян. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. По последним данным, Саркисян перенес клиническую смерть, его подключили к ИВЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Саперы изъяли с места взрыва элементы самодельного взрывного устройства. Предварительно, бомба заложили в понедельник утром. Кто пронес в жилой комплекс СВУ и как оно было приведено в действие, устанавливается.

В Кремль не комментируют произошедшее. «Специальные службы выполняют свою работу. Работу сложную. Информация уточняется, ведется работа. Сейчас нам невозможно что-то комментировать», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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