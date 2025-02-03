В Москве прогремел взрыв в ЖК «Алые паруса»: погиб один человек

Взрыв прогремел в подъезде одного из домов в жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы. В результате происшествия погиб один человек, еще четверо получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Возбуждено уголовное дело.

По данным собеседника агентства, взрыв прогремел в холле первого этажа одного из домов жилого комплекса. В результате повреждено остекление и гипсокартонный потолок. Предварительно, несущие конструкции дома в ЖК «Алые паруса» не повреждены, дальнейших обрушений не будет, сообщили в оперативных службах.

Как сообщает телеграм-канал «112», в холле жилого дома взорвалась граната или самодельное взрывное устройство. По информации источника канала, взрыв произошел, когда в подъезд зашел один из жильцов с охранниками. Отмечается, что одна из рассматриваемых силовиками версий произошедшего – покушение на убийство.

По факту инцидента в подъезде жилого дома на Авиационной улице возбуждено уголовное дело, сообщает столичное управление Следственного комитета РФ. Статья, по которое проводится расследование, пока не уточняется. На место происшествия выехал руководитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Андрей Стрижов.

В настоящее время следователи и криминалисты с оперативными службами осматривают место происшествия. «Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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