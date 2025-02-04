Главный удар от нашествия саранчи грозит южным районам Челябинской области

Почти 150 тысяч гектаров Южного Урала оказались заселены саранчой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», серьезных проблем с саранчой в 2024 году Челябинская область смогла избежать, в том числе, из-за обрушившейся на регион непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе областного министерства сельского хозяйства со ссылкой на региональный филиал ФГБУ «Россельхозцентр».

В течение 2024 года агрономы федерального учреждения обследовали на Южном Урале более 350 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения, из них около 133 тысяч гектаров оказалось заселено вредителем. Неблагоприятные для саранчи погодные условия прошлого лета не позволили ей активно развиваться. Однако для защиты сельскохозяйственных культур пришлось обработать противосаранчовыми препаратами 960 гектаров.

Зима 2024-2025 годов морозами не отличается. Так что высока вероятность, что в нынешнем сезоне саранча перезимует благополучно, и весной вредители начнут свое развитие.

С апреля специалисты Челябинского Россельхозцентра начнут обследовать сельхозугодья для выявления мест, заселенных особо опасным вредителем. Мониторинг охватит площадь, равную показателям прошлого года.

«Наиболее ожидаемо появление саранчовых вредителей в Брединском, Карталинском, Варненском, Чесменском, Троицком и Октябрьском районах. Однако не исключено распространение вредителя и в других южных районах области. Для контроля ситуации по саранче на приграничных с Республикой Казахстан территориях уже заключены соглашения о проведении совместных обследований с профильными службами Костанайской области», – прокомментировала ситуацию руководитель Челябинского филиала Россельхозцентра Ксения Ванина.

Челябинск, Виктор Елисеев

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