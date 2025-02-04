Глава УФАС по Карелии совершил суицид на рабочем месте

Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Карелии Артур Пряхин совершил самоубийство в Петрозаводске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело главы карельского УФАС обнаружено во вторник, 4 февраля. Смерть наступила на рабочем месте, сообщили агентству в следственном управлении СК РФ по региону. Источник в правоохранительных органах уточнил, что причиной смерти стал суицид. Другие подробности не сообщаются.

В кабинете Пряхина нашли предсмертную записку, передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Следственные органы проводят проверку по факту гибели руководителя УФАС.

Артуру Пряхину было 56 лет. Он возглавлял управление ФАС с 2014 года.

Петрозаводск, Наталья Петрова

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