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Вторник, 4 февраля 2025, 16:32 мск

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Российские войска вышли на административную границу ЛНР

Фото Минобороны РФ

Российские войска после нанесения поражения ВСУ в Золоторевском заказнике вышли на административную границу ЛНР и взяли под контроль километровый участок. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем тг-канале.

Также, по его словам, российские силы продвинулись северо-западнее Золотаревки.

Как отметил эксперт, продвижение ВС РФ нарушило логистику на этом участке фронта и ухудшило положение украинской группировки, дислоцированной в районе отвала мелового карьера южнее Белогоровки.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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