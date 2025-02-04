Российские войска вышли на административную границу ЛНР

Российские войска после нанесения поражения ВСУ в Золоторевском заказнике вышли на административную границу ЛНР и взяли под контроль километровый участок. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем тг-канале.

Также, по его словам, российские силы продвинулись северо-западнее Золотаревки.

Как отметил эксперт, продвижение ВС РФ нарушило логистику на этом участке фронта и ухудшило положение украинской группировки, дислоцированной в районе отвала мелового карьера южнее Белогоровки.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube