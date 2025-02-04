Российские войска вышли на административную границу ЛНР

Российские войска после нанесения поражения ВСУ в Золоторевском заказнике вышли на административную границу ЛНР и взяли под контроль километровый участок. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем тг-канале.
Также, по его словам, российские силы продвинулись северо-западнее Золотаревки.
Как отметил эксперт, продвижение ВС РФ нарушило логистику на этом участке фронта и ухудшило положение украинской группировки, дислоцированной в районе отвала мелового карьера южнее Белогоровки.
Москва, Наталья Петрова
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