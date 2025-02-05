5 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

05.02.2025, среда
-
09:00 Челябинск – Начало работы Межрегиональной агропромышленной конференции «МАК 2025» (гранд-отель «Видгоф», пр. Ленина, 26а)
-
10:00 Челябинск – Прием граждан по вопросам социальной поддержки (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
-
10:30 Челябинск – Читаем главы из сборника «Боги войны из Челябинской области» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)
-
12:00 Челябинск – Литературный час «Чего же ты хочешь?» (творчество писателя Всеволода Кочетова): читаем вслух в клубе «Книжник» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)
-
12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
-
14:00 Челябинск – Презентация книги «Жизнеописание священномученика Василия Носова» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 3-й этаж)
-
14:00 Челябинск – Акция «Всемирный день чтения вслух» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)
-
14:00 Челябинск – Акция «Прочитать о войне, чтобы помнить» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)
-
15:00 Челябинск – Турнир по сборке спилс-карт Челябинской области и России (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
-
15:00 Челябинск – Консультация-лекция «Оформи зачетно!»: помощь в оформлении списков литературы (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов)
-
15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
-
15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
-
16:00 Челябинск – Концертная программа «Вместе с Дунаевскими» к юбилеям Исаака и Максима Дунаевских (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
18:00 Челябинск – Встреча фотоклуба «Каменный пояс» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
-
18:00 Челябинск – Квартирник «Я хочу быть с тобой» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»