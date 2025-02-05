5 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

12:00 Челябинск – Литературный час «Чего же ты хочешь?» (творчество писателя Всеволода Кочетова): читаем вслух в клубе «Книжник» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)