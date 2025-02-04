Казахстан опубликовал предварительный отчет о крушении самолета «Азербайджанских авиалиний»

Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет о причина крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) вблизи аэропорта Актау, когда в конце декабря погибли 38 человек. Из документа следует, что лайнер Embraer 190, направлявшийся из Баку в Грозный, подвергся внешнему воздействию.

В ходе расследования было установлено, что перед крушением самолета диспетчеры предупреждали о введении плана «Ковер» в Грозном. Перед крушением экипаж воздушного судна сообщал о сильном ударе и взрыве в районе задних кресел. Большинство повреждений находятся в киле и стабилизаторе борта, а гидравлика и электропроводка лайнера были повреждены до столкновения с землей, вероятно, из-за внешних объектов.

В документе изложены предварительные выводы экспертов, сделанные на основе анализа данных, в том числе с бортовых самописцев, полученных после авиакатастрофы. При этом отчет не содержит выводов о причинах крушения лайнера.

Напомним, самолет Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний», следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение неподалеку от казахстанского Актау утром 25 декабря. На борту находилось 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. В авиакатастрофе 38 человек погибли, 29 – выжили и были госпитализированы. Среди выживших – девять россиян.

Астана, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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