Глава Екатеринбурга: «Ни у кого больше не повернется язык называть город Грязьбургом»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что коммунальные службы города достигли стандарта «столичности» в ежедневной уборке улиц.

«Это кропотливый процесс, который требует постоянной донастройки. Мы достигли определенного стандарта. Я думаю, уже ни у кого из жителей и гостей города не повернется назвать Екатеринбург Грязьбургом. Ну нет такого. Работают пылесосы, проводится мойка улиц. В межсезонье мы довольно быстро наводим порядок. К сожалению, конец зимы и начало весны в этом году показали серьезные упущения в работе. Поэтому были приняты непростые кадровые решения. В ближайшее время будут приняты кадровые решения и на уровне районов. Все это должно привести к повышению качества содержания города. Да, погода вносит свои коррективы, но все ресурсы по поддержанию стандарта столичности у нас есть. Как только стандарт снижается, мы слышим обоснованную критику жителей в свой адрес», – пояснил Алексей Орлов, выступая с ежегодным мэрским отчетом в Екатеринбургской думе.

Напомним, претензии к городским чиновникам по качеству уборки улиц возникли в середине апреля, когда город утопал в грязных лужах. Увиденное не понравилось только что назначенному врио губернатора Денису Паслеру. Вскоре после этого из мэрии был уволен ответственный за уборку замглавы Алексей Бубнов, а его должность сократили.

Полномочия по содержанию улиц и благоустройству были распределены между другими вице-мэрами – Владимиром Гейко и Рустамом Галямовым. Последний отвечает еще и за строительство и общественный транспорт.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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