Паслер оценил Екатеринбург тогда и сейчас: «Тут забор упал, тут грязь, там столб покосился»

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер обратил внимание на порядок в Екатеринбурге. По его мнению, власти города, жители и бизнес должны объединиться, чтобы провести общую уборку.

«Такие вещи, как порядок с точки зрения уборки улиц, дорог и территории – прямая обязанность главы города. У главы много дел, но порядок, чтоб было чисто, убрано и подстрижено – прямая задача. Это вопрос и к предприятиям, к управляющим компаниям. На это я прошу обратить внимание в первую очередь, нам есть здесь куда стремиться. Я и раньше здесь жил, эти вопросы и раньше возникали: тут забор упал, тут грязь, там столб покосился. Это точно то, на что стоит обратить внимание. Эта задача, с которой Орлов и команда справятся», – выразил уверенность глава региона.

Напомним, сейчас в Екатеринбурге идет месячник чистоты – впереди массовые субботники.

Екатеринбург, Елена Сычева

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