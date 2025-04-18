Вице-мэр Бубнов уходит, его должность ликвидируют

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов, ответственный за уборку и благоустройство, все-таки покидает свой кабинет. Более того, его должность в мэрии будет ликвидирована.

Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр Алексей Орлов. «Принял решение об изменении структуры администрации города. Ставка заместителя главы Екатеринбурга, который курировал вопросы содержания улично-дорожной сети и благоустройства городских территорий, будет сокращена. Это вызвано необходимостью повысить эффективность нашей работы. Мы постоянно анализируем обращения, поступающие от горожан. Жители часто критикуют качество уборки города. Врио губернатора Свердловской области Денис Владимирович Паслер также указал на недостатки при уборке города», – сообщил Орлов.

Полномочия по содержанию улично-дорожной сети и благоустройству городских территорий будут распределены между другими замами. За уборку и содержание УДС будет отвечать Владимир Гейко, а ремонтом дорог и благоустройством парков займется Рустам Галямов.

Как уже сообщал «Новый День», в среду на встрече с журналистами врио губернатора Денис Паслер раскритиковал качество уборки города, после чего появились слухи о возможном увольнении профильного вице-мэра Алексея Бубнова. Бубнов известен своими неординарными высказываниями о благоустройстве и уборке улиц. «Новый День» вспомнил самые яркие из них.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube