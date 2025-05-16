Орлов пригрозил главам районов увольнением за плохую уборку города

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов остался недоволен итогами месячника чистоты. Мэр заявил, что если его подчиненные не исправятся, он начнет принимать «жесткие решения».

«В течение апреля прошел традиционный месячник чистоты, во время которого службы готовят город к лету, убирая грязь и восстанавливая объекты после зимы. Результат оставляет желать лучшего: на улицах до сих пор лежит мусор, не убраны пакеты, засыпаны песком проезжие части. Об этом говорят 1033 обращения от жителей с жалобами на качество уборки. Виной тому как объективные, так и субъективные причины. Этот недостаток нужно исправить. Со своей стороны я готов принимать жесткие кадровые решения», – заявил Алексей Орлов.

Как уже писал «Новый День», месяц назад Алексей Орлов ликвидировал в городской администрации должность заместителя главы, ответственного уборку и благоустройство, которую занимал Алексей Бубнов. «Мы постоянно анализируем обращения, поступающие от горожан. Жители часто критикуют качество уборки города. Врио губернатора Свердловской области Денис Владимирович Паслер также указал на недостатки при уборке города», – сообщил тогда Орлов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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