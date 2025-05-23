Алексей Орлов: «Работа по уборке никуда не годится»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов опять отчитал руководителей районов за плохое качество уборки города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Никуда не годится работа по уборке. У нас все стандарты по содержанию города установлены, и их выполнение надо контролировать. И делать это необходимо с раннего утра, до того, как люди выезжают на работу», – заявил Алексей Орлов.

Замглавы Владимир Гейко, заменивший уволенного Алексея Бубнова, доложил, что подрядчики по уборке нарушают установленные регламенты, сильно не хватает рабочих рук. Кроме того, нужно усилить контроль за уборкой со стороны администраций районов. По словам Гейко, сейчас эта работа налажена только в трех районах из восьми – Орджоникидзевском, Чкаловском и Ленинском.

«Мы провели реформу, перераспределили полномочия для того, чтобы был виден результат. Надо соответствовать тому стандарту, который мы для себя установили», – сказал в заключение Алексей Орлов.

Как уже писал «Новый День», ровно неделю назад Алексей Орлов заявил, что недоволен итогами месячника чистоты. «В течение апреля прошел традиционный месячник чистоты, во время которого службы готовят город к лету, убирая грязь и восстанавливая объекты после зимы. Результат оставляет желать лучшего: на улицах до сих пор лежит мусор, не убраны пакеты, засыпаны песком проезжие части. Об этом говорят 1033 обращения от жителей с жалобами на качество уборки. Виной тому как объективные, так и субъективные причины. Этот недостаток нужно исправить. Со своей стороны я готов принимать жесткие кадровые решения», – заявил Алексей Орлов.

Месяц назад Алексей Орлов ликвидировал в городской администрации должность заместителя главы, ответственного уборку и благоустройство, которую занимал Алексей Бубнов. «Мы постоянно анализируем обращения, поступающие от горожан. Жители часто критикуют качество уборки города. Врио губернатора Свердловской области Денис Владимирович Паслер также указал на недостатки при уборке города», – сообщил тогда Орлов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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