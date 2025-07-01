Глава Верх-Исетского района Андрей Морозов уходит в отставку. Сейчас он находится в отпуске, по истечении которого сразу уволится, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии. Исполняющим обязанности главы района назначен Михаил Липский.

Ранее мэр Алексей Орлов анонсировал «кадровые решения на уровне районов» из-за ненадлежащей уборки улиц. Весной, после замечаний врио губернатора Дениса Паслера из мэрии был уволен замглавы Алексей Бубнов, ответственный за благоустройство. Орлов также грозил главам районов «жесткими решениями», если те не будут справляться с уборкой.

Напомним, это уже второй случай увольнения главы района с начала 2025 года. В январе градоначальник отправил в отставку Владимира Боликова, руководившего Кировским районом.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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