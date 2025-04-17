От запрета белой обуви до пролетарской ненависти к пыли. Пятерка лучших заявлений Бубнова

После вчерашней критики работы городских властей, прозвучавшей из уст врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера о порядке в Екатеринбурге, появились слухи о возможном увольнении профильного вице-мэра Алексея Бубнова. Сам он не подтвердил информацию об отставке, в мэрии также официально пока ее не комментируют, однако Бубнова «снимают с должности» уже не в первый раз, например, телеграмеры сообщали об увольнении чиновника год назад.

Бубнов известен своими неординарными высказываниями по поводу зоны своей ответственности – благоустройства и уборки улиц. «Новый День» вспоминает самые яркие из них.

Нет – белой обуви

«Если грязь есть, наверно, не надо ходить в белой обуви! Ходите в темной! Это наш город. Никто грязь в город не принес, мы ее принесли сами», – сказал Бубнов, и цитата ушла в народ.

В этом году вице-мэра снова спросили, когда можно будет надевать белые кроссовки: «Полноценно в белой обуви можно будет ходить после того, как мы закончим месячник чистоты. Он у нас пройдет с 1 по 30 апреля. Но будем смотреть по погоде, будет ли дождь и снег», – посоветовал он.

Про пролетарскую ненависть

«Эффективно бороться с пылью можно только привлекая вакуумную и подметальную технику, осуществлять мойку. Но сейчас этого не позволяет погода. Как только будет возможность применить технику со всей пролетарской ненавистью, это будет сделано», – заявлял вице-мэр.

Екатеринбург, а не Грязьбург

«Уборкой я никогда не доволен, всегда есть замечания. Но в целом справляемся. У нас принято город Грязьбургом называть, я Грязьбурга не вижу. Нормальный, чистый, красивый город», – говорил он.

«Я бы вообще не вывозил снег»

«Есть федеральные требования по уборке снега. Они накрывают всю страну единообразно от Сочи до Норильска. … Я ничего сделать не могу. Я устал получать эти предписания в свой адрес. Вот, 15-го числа пойду получать представление областной прокуратуры. Я бы вообще не вывозил этот снег. Он и не вывозился в 90-е годы», – объяснял Алексей Бубнов.

«Надо 15-16 дней, и мы все уберем, если снегопад закончится. Но проблема в том, что снегопад-то не заканчивается, приходится возвращаться обратно», – жаловался он.

«Снег сошел шокирующее быстро»

«Чисто не там, где убирают, а там, где не пакостят. Шокирующе быстро для меня сошел снег, а под ним оказалось много бутылок и всякого мусора. Конечно, коммунальщики приведут все в порядок, но я все-таки призываю горожан убирать за собой», – отмечал чиновник.

Екатеринбург, Елена Сычева

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