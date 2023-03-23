Вице-мэр Екатеринбурга: «Не надо ходить в белой обуви!»

Чтобы без лишних стрессов пережить период, когда улицы покрыты весенней грязью, надо просто перестать носить белую обувь.

Такой совет дал вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов. «Если грязь есть, наверно, не надо ходить в белой обуви! Ходите в темной! Это наш город. Никто грязь в город не принес, мы ее принесли сами», – сказал он, отвечая на вопрос журналиста «4 канала».

Также чиновник обещал, что Екатеринбург станет чище к концу апреля, когда пройдут весенние субботники, и предложил горожанам в них поучаствовать.

Как уже сообщал «Новый День», проблема грязи в Екатеринбурге появилась практически с момента его основания (или как минимум с момента появления города на фотографиях). В Екатеринбурге регулярно заказывают исследование грязи, а чиновники администрации часто говорят, что во всем виноваты автомобилисты и шипы на колесах. Победить екатеринбургскую грязь пока не смог ни один градоначальник. «ЧАМ, помой город», – обращались люди к Аркадию Чернецкому. «В душе у тебя грязь», – спустя несколько лет ответил горожанину на подобное замечание Евгений Ройзман (признан иноагентом).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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