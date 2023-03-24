Главная по благоустройству объяснила, как будут отчищать Екатеринбург от грязи

В Екатеринбурге с понедельника начинается месячник чистоты – к маю коммунальщики должны привести город в нормальный вид, отчистить от грязи последствий зимы и снега. Председатель комитета по благоустройству Тамара Благодаткова рассказала, как это будут делать.

По ее словам, главная проблема весенней уборки – разница ночных и дневных температур. Город надо мыть, но ночью пока минусовые температуры, в которые технику на летнем режиме работы запускать нельзя. Вторая проблема – постоянные осадки, то снег, то дождь. Соответственно, часть машин сейчас работает в летнем режиме, но некоторую технику еще оставили в зимнем режиме работы, так как снег и гололед вполне возможны.

Первое, что будут убирать коммунальщики – крупный мусор. «После зимы остается снег на газонах, им нужна влага. Но снег тает, вытаивает мусор, который попал туда во время осадков, его становится видно. Основная сейчас работа – это сбор крупного мусора. Работа идет вручную. На проезжей части очищаются лотки от грязи, это механизированная работа по большей части. Но ручная работа здесь не исключается, многие видят, наверное. На улице работает 27 бригад, люди идут врукопашную, с лопатами, собирают грязь с бортового камня, складывают в погрузчик и вывозят. Только после этого заходит техника, которая моет и вакуумно начисто убирает», – рассказала Благодаткова.

Городской субботник запланирован на 29 апреля, но это ориентировочная дата, потому как все зависит от погоды. Благодаткова верит, что коммунальщики, если погода позволит, закончат быстрее и субботник можно будет провести на неделю раньше.

Накануне вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов дал совет жителям Екатеринбурга, которым не нравится грязь на улице. «Если грязь есть, наверно, не надо ходить в белой обуви! Ходите в темной! Это наш город. Никто грязь в город не принес, мы ее принесли сами», – заявил ответственный за уборку грязи.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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