В Свердловской области объявлен сезон весенних субботников

В Свердловской области начался месячник чистоты. До 30 апреля на общественных и придомовых территориях должны пройти субботники.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, информацию о времени и месте проведения субботников во дворах жители могут узнать через свои управляющие компании или ТСЖ. Об уборке общественных территорий информируют местные администрации.

«ТСЖ или УК должны разместить на доме объявление с приглашением на субботник. Если это какая-то общественная территория, либо парк, за это отвечают администрации городов, а если крупные города, как Екатеринбург, то администрации районов. Надо узнавать информацию на их сайтах. Ответственные за организацию субботников ведомства должны обеспечить всех участников субботника инвентарем и позаботиться о последующем вывозе мусора», – пояснил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

В Екатеринбурге общегородской субботник предварительно назначен на 29 апреля, но он может состояться и раньше, если позволит погода. Ранее председатель комитета по благоустройству Тамара Благодаткова рассказала, как сейчас проходит уборка на улицах города. Сначала коммунальщики вручную убирают крупный мусор, затем обочину проезжей части очищают о грязи, а уже затем по улицам проходят подметальные и моющие машины.

В областном правительстве уточнили, что ежегодно в весенних субботниках принимает участие более 30 тысяч организаций. На уборку улиц и придомовых территорий выходит свыше 1,5 миллиона свердловчан. Из населенных пунктов в среднем после зимы вывозится от 120 до 140 тысяч тонн грязи и мусора.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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