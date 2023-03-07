российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 7 марта 2023, 13:44 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

Новости, Кратко, Популярное

300 фактов о Екатеринбурге. Город превращается в Грязьбург с момента основания

Факт № 45. Екатеринбург утопает в грязи с момента своего основания – ну или как минимум с момента появления города на фотографиях. На снимках вековой давности можно обнаружить телеги, тонущие в грязевых потоках.

Кстати, в 2016 году город официально стал Грязьбургом – правда, ненадолго. Соответствующую табличку установили на въезде в город (и оперативно сняли). А еще в Екатеринбурге регулярно заказывают исследование грязи, а мэрия любит говорить, что во всем виноваты автомобилисты и их шипы на колесах. Победить екатеринбургскую грязь не смог ни один градоначальник. «ЧАМ, помой город», – обращались люди к Чернецкому. «В душе у тебя грязь», – спустя года ответил горожанину на подобное замечание Ройзман (признан иноагентом).

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

300 фактов о Екатеринбурге. Город празднует день рождения дважды / 300 фактов о Екатеринбурге. Здесь свершилась последняя в России казнь через сожжение / 300 фактов о Екатеринбурге. Когда-то здесь был морской курорт / 300 фактов о Екатеринбурге. Город чуть не назвали Местиградом или Красным Уралом / 300 фактов о Екатеринбурге. В первом созыве гордумы было 6 депутатов / 300 фактов о Екатеринбурге. Город освещают 42 213 фонарей и уличных светильников / 300 фактов о Екатеринбурге. Отцов-основателей путают, а они друг друга терпеть не могли / 300 фактов о Екатеринбурге. В этом городе женщин больше, чем мужчин / 300 фактов о Екатеринбурге. В город было запрещено въезжать иностранцам / 300 фактов о Екатеринбурге. Первый городской театр располагался в здании «Колизея» / 300 фактов о Екатеринбурге. Здесь есть трехметровый «царский» крокодил Коля / 300 фактов о Екатеринбурге. В честь города назван астероид / 300 фактов о Екатеринбурге. В Водонапорной башне на Плотинке 20 лет жили люди / 300 фактов о Екатеринбурге. Снос Ипатьевского дома был инициирован КГБ / 300 фактов о Екатеринбурге. Один из вузов – родом не только из другого города, но даже из другой страны / 300 фактов о Екатеринбурге. Часы на мэрии заводили вручную дважды в неделю / 300 фактов о Екатеринбурге. Температурный рекорд зимы – минус 46° / 300 фактов о Екатеринбурге. На месте дендрария были кунсткамера, эшафот и базар / 300 фактов о Екатеринбурге. Во время войны почти всю коллекцию Эрмитажа эвакуировали в Свердловск / 300 фактов о Екатеринбурге. Здесь изготовили самый известный в мире шагающий экскаватор / 300 фактов о Екатеринбурге. Городской цирк дважды сгорал дотла / 300 фактов о Екатеринбурге. Советский Свердловск тайно пережил эпидемию сибирской язвы / 300 фактов о Екатеринбурге. Памятник Татищеву и де Геннину чуть не запретили фотографировать / 300 фактов о Екатеринбурге. В годы войны в Свердловске приютили не только Эрмитаж, но и московский зоопарк / 300 фактов о Екатеринбурге. Самый высокий недострой / 300 фактов о Екатеринбурге. В Свердловске состоялся первый чемпионат СССР по биатлону / 300 фактов о Екатеринбурге. Купцы из рода Рязановых становились главами Екатеринбурга 8 раз за 80 лет / 300 фактов о Екатеринбурге. В начале XIX века бюджет Екатеринбурга составлял меньше 5000 рублей / 300 фактов о Екатеринбурге. Ко дню распада СССР горсовет Свердловска насчитывал почти 200 депутатов / 300 фактов о Екатеринбурге. В местном архе родился «Наутилус Помпилиус» / 300 фактов о Екатеринбурге. Ебург, Екб, Екат / 300 фактов о Екатеринбурге. Здесь дольше всех в мире показывали фильм «Титаник» / 300 фактов о Екатеринбурге: город считается третьей театральной столицей России / 300 фактов о Екатеринбурге. Монетный двор, который два века обеспечивал империю деньгами / 300 фактов о Екатеринбурге. Неудавшийся арест Дэвида Боуи на перроне / 300 фактов о Екатеринбурге. Как пристраивали общественный туалет у резиденции губернатора / 300 фактов о Екатеринбурге: город дважды неудачно претендовал на «Экспо» / 300 фактов о Екатеринбурге: во время войны через Кольцово проходила трасса для перегонки американских самолетов / 300 фактов о Екатеринбурге. Уральцы верят, что попали в книгу рекордов Гиннесса из-за майонеза / 300 фактов о Екатеринбурге. Абажуры Тимофея Ради были под запретом

Метки / 300-летие Екатеринбурга

300 фактов о Екатеринбурге. Абажуры Тимофея Ради были под запретом / 300 фактов о Екатеринбурге. Уральцы верят, что попали в книгу рекордов Гиннесса из-за майонеза / 300 фактов о Екатеринбурге: во время войны через Кольцово проходила трасса для перегонки американских самолетов / 300 фактов о Екатеринбурге: город дважды неудачно претендовал на «Экспо» / 300 фактов о Екатеринбурге. Как пристраивали общественный туалет у резиденции губернатора / 300 фактов о Екатеринбурге. Неудавшийся арест Дэвида Боуи на перроне / 300 фактов о Екатеринбурге. Монетный двор, который два века обеспечивал империю деньгами / 300 фактов о Екатеринбурге: город считается третьей театральной столицей России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Екатеринбургу 300 лет, Россия, 300-летие Екатеринбурга,