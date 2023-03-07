300 фактов о Екатеринбурге. Город превращается в Грязьбург с момента основания

Факт № 45. Екатеринбург утопает в грязи с момента своего основания – ну или как минимум с момента появления города на фотографиях. На снимках вековой давности можно обнаружить телеги, тонущие в грязевых потоках.

Кстати, в 2016 году город официально стал Грязьбургом – правда, ненадолго. Соответствующую табличку установили на въезде в город (и оперативно сняли). А еще в Екатеринбурге регулярно заказывают исследование грязи, а мэрия любит говорить, что во всем виноваты автомобилисты и их шипы на колесах. Победить екатеринбургскую грязь не смог ни один градоначальник. «ЧАМ, помой город», – обращались люди к Чернецкому. «В душе у тебя грязь», – спустя года ответил горожанину на подобное замечание Ройзман (признан иноагентом).