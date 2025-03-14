Вице-мэр Бубнов объяснил, что белые кроссовки надо доставать в мае

Качество уборки тротуаров в Екатеринбурге пока оставляет желать лучшего, так что в белых кроссовках лучше не ходить.

Об этом заявил вице-мэр Алексей Бубнов в эфире ОТВ на программе «Акцент». «Полноценно в белой обуви можно будет ходить после того, как мы закончим месячник чистоты. Он у нас пройдет с 1 по 30 апреля. Но будем смотреть по погоде, будет ли дождь и снег», – советует он.

Чиновник также оценил качество уборки города от снега и грязи. «В этом зимнем сезоне коммунальным службам повезло: снег выпадал очень равномерно. Я считаю, что, по крайней мере, по проезжей части, я бы даже «4» поставил за уборку. Что касается тротуаров, там, конечно, похуже – «3», – сказал Бубнов.

Как уже сообщал «Новый День», впервые Алексей Бубнов дал совет по выбору цвета обуви два года назад, в марте 2023-го. «Если грязь есть, наверно, не надо ходить в белой обуви! Ходите в темной! Это наш город. Никто грязь в город не принес, мы ее принесли сами», – сказал он. Также чиновник обещал, что Екатеринбург станет чище к концу апреля, когда пройдут весенние субботники, и предложил горожанам в них поучаствовать.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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