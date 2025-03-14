На улицы Екатеринбурга вывели вакуумные машины, чтобы очистить город от грязи (ФОТО)

Администрация Екатеринбурга отчиталась об уборке улиц от грязи и мусора. Из-за оттепели город тонет в весенней слякоти, а вице-мэр Алексей Бубнов не советует горожанам надевать белую обувь.

«Установившиеся положительные температуры позволяют подключить к уборке вакуумную технику, которая особенно эффективна в подборе мусора и мелкой фракции грязи. Также коммунальщики продолжают вывоз снега с низких мест для исключения подтопления. Проводится чистка решеток ливневой канализации для беспрепятственного пропуска талой воды», – сообщили в пресс-службе мэрии.

За минувшие сутки коммунальщики вывезли на полигоны более 6,2 тысячи тонн снега, а также 41 тонну грязи и мусора. Сегодня днем на уборку улиц вышли 385 дорожных рабочих и 170 единиц спецтехники.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube