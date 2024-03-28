Вице-мэр Екатеринбурга обещал применять уборочную технику «со всей пролетарской ненавистью»

Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов оценил состояние города в период весенней распутицы. Чиновник настаивает, что название «Грязьбург» не подходит уральской столице.

«Не хотелось бы родному городу давать не самые лучшие характеристики. Да, после зимы есть над чем поработать. Я думаю, в краткосрочный период мы со всем этим справимся. Сейчас идет быстрое таяние снега. Это даже хорошо. Вчерашний дождь полностью прибил пыль, и сейчас она находится на проезжей части. Эффективно бороться с пылью можно только привлекая вакуумную и подметальную технику, осуществлять мойку. Но сейчас этого не позволяет погода. Как только будет возможность применить технику со всей пролетарской ненавистью, это будет сделано», – заявил Бубнов на брифинге.

По словам вице-мэра, на этой неделе коммунальщики мыли улицы всего 2-3 часа в смену. Чтобы перейти на суточную смену, нужна стабильно теплая погода.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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