«Я Грязьбурга не вижу». Ответственный за уборку вице-мэр возразил критикам

Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов заявил, что Екатеринбург больше не Грязьбург. Хотя признал, что проблемы с уборкой в городе есть.

«Уборкой я никогда не доволен, всегда есть замечания. Но в целом справляемся. У нас принято город Грязьбургом называть, я Грязьбурга не вижу. Нормальный, чистый, красивый город», – высказался Бубнов в эфире программы «Акцент» на ОТВ.

По мнению чиновника, график вывоза снега из города никак не влияет на распространение грязи на улицах. «Не думаю, что если бы снега было меньше, то ситуация бы изменилась. Снег все-таки эту грязь абсорбирует. Основная грязь, я напоминаю, берется с газонов, ее вытаскивают автомобили из дворов, и от шипов. Есть два основных способа ее убрать. Это подметальная вакуумная техника и поливомоечная машина», – отметил Алексей Бубнов. По его словам, с 25 марта коммунальщики Екатеринбурга перейдут на летний режим уборки и начнут мыть улицы.

Накануне «Новый День» провел уличный опрос, чтобы узнать, что думают горожане о работе коммунальных служб. В целом екатеринбуржцы оценили усилия мэрии по вывозу снега на три с минусом.

Горожане о вывозе снега

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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