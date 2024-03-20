В мэрии Екатеринбурга рассказали, когда уберут сугробы с газонов (ФОТО)

Жители Екатеринбурга жалуются на огромные сугробы, скопившиеся на газонах и обочинах дорог. Зимой коммунальщики не убирали этот снег, и теперь грязные подтаявшие массы мешают прохожим и сильно портят внешний вид улиц.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, переброшенный на газоны снег уже начали вывозить. Но в приоритете – пониженные участки, где возможно подтопление. Также снежные кучи вывозят с улиц первой категории и с ряда некатегорийных дорог (где ходит общественный транспорт). Убирать снег будут как минимум до конца марта, пока не начнется его активное таяние. В мэрии подчеркнули, что работа ведется во всех районах города.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube