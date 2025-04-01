Вице-мэр Бубнов призвал горожан не пакостить

Сегодня в Екатеринбурге начался месячник чистоты. До 30 апреля город будут приводить в порядок после схода снега: убирать мусор, наносить дорожную разметку, мыть и ремонтировать ограждения, остановки, светофоры и дорожные знаки. Вице-мэр города Алексей Бубнов пообещал, что коммунальные службы справятся даже раньше положенного срока, и призвал горожан убирать город и не мусорить.

«В этом году погода позволила начать работы чуть раньше. Мы обязательно должны убрать город к началу мая, я думаю, даже раньше. И все-таки чисто не там, где убирают, а там, где не пакостят. Шокирующе быстро для меня сошел снег, а под ним оказалось много бутылок и всякого мусора. Конечно, коммунальщики приведут все в порядок, но я все-таки призываю горожан убирать за собой», – отметил Бубнов.

По его словам, город будут мыть специальными шампунями. На дороги уже вышла вакуумная техника, «пылесосы» и комбинированные дорожные машины, переоборудованные для работы в летний период. К 15 апреля планируется переоборудовать 80% техники. «На сегодняшний день стоит задача переоборудовать технику на 80% к 15 апреля. Все равно погода может принести сюрпризы. Например, в прошлом году последний снегопад был 4 мая. И хорошо, что у нас тогда была техника, которая работает в зимний период. Машины позволили быстро и без проблем привести город в нормальное состояние, обеспечить движение автомобилей и общественного транспорта», – подчеркнул вице-мэр.

Месячник завершится общегородским субботником 26 апреля.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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