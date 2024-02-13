«Я ничего не могу сделать». Вице-мэр Екатеринбурга пожаловался на нормативы по уборке снега

Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов заявил, что устал получать прокурорские представления в свой адрес за плохую уборку снега в городе.

«Есть федеральные требования по уборке снега. Они накрывают всю страну единообразно от Сочи до Норильска. Понятно, что это законодательства надо как-то менять. Но правоприменительная практика такова, что рекомендации по уборке снега являются обязательными, так как это безопасность граждан. Я ничего сделать не могу. Я устал получать эти предписания в свой адрес. Вот, 15-го числа пойду получать представление областной прокуратуры. Я бы вообще не вывозил этот снег. Он и не вывозился в 90-е годы», – прокомментировал Бубнов на заседании комиссии по городскому хозяйству Екатеринбургской думы.

Депутаты разошлись во мнениях, хорошо ли почищен город. Александр Колесников заявил, что в первую очередь нужно бороться с колеями и заужением проезжей части, так как это действительно влияет на аварийность на дорогах. Все остальные претензии по уборке – нездоровый ажиотаж, считает депутат.

Дмитрий Сергин отметил, что во всем городе не почищены парковочные карманы, а также есть проблемы с внутриквартальными проездами. Председатель комитета по благоустройству Тамара Благодаткова ответила, что мэрия ничего не может сделать с припаркованными машинами, которые мешают уборочной технике. «Районные администрации постоянно вешают объявления, когда и где будет проводиться уборка. Не понимаю, почему автомобилисты, заинтересованные в том, чтобы было чисто, не убирают свои машины. Самостоятельно мы не можем вывозить припаркованный транспорт», – посетовала чиновница.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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