В мэрии опровергли слухи об отставке Алексея Бубнова

В администрации Екатеринбурга опровергли информацию о возможной отставке вице-мэра Алексея Бубнова. Накануне такие слухи появились в екатеринбургских телеграм-каналах.

Алексей Бубнов отвечает за городское благоустройство. С начала года на чиновника обрушилась волна критики из-за плохо почищенных от снега улиц. Бубнов отвечал, что из-за сильных снегопадов сложилась почти чрезвычайная ситуация, поэтому коммунальщики не успевают почистить снег везде. Также вице-мэр сетовал, что по всей стране действует единый норматив по уборке снега – от Сочи до Норильска. На заседании комиссии по городскому хозяйству Екатеринбургской думы Алексей Бубнов разоткровенничался с депутатами: «Правоприменительная практика такова, что [федеральные] рекомендации по уборке снега являются обязательными, так как это безопасность граждан. Я ничего сделать не могу. Я устал получать эти предписания в свой адрес. Я бы вообще не вывозил этот снег. Он и не вывозился в 90-е годы».

Последняя фраза и стала поводом для обсуждения отставки Бубнова с поста вице-мэра.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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